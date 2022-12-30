Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

ЗМІ розсекретили, де і наскільки успішно навчається донька Медведчука

glavcom.ua
ЗМІ розсекретили, де і наскільки успішно навчається донька Медведчука
Дарина посідає місце в кінці рейтингу навчальної успішності студентів факультету
фото: соцмережі

Юна донька Медведчука та Оксани Марченко здобуває спеціальність «Управління бізнесом»

Донька нардепа від «Опозиційної платформи – За життя» і кума Путіна Віктора Медведчука, Дарина здобуває престижну вищу освіту у Москві. 18-річна похресниця російського диктатора є студенткою факультету «Вища школа бізнесу» Вищої школи економіки (ВШЕ). Про це йдеться в розслідуванні «Медузи».

Юна донька Медведчука та Оксани Марченко здобуває спеціальність «Управління бізнесом».

Наказ про її зарахування датовано 31 серпня 2021-го року. Причому фігурує в ньому не лише Даша, а ще такі собі Даниїл Косовський та Валентина Шуст. Обоє є дітьми осіб із оточення Медведчука: батько Даніїла - протоієрей УПЦ МП, а батько Валентини – член правління благодійного фонду Медведчука та колишній керівник інвестиційної компанії «Укркапітал», якою нині керує Марченко.

Трійця була зарахована до вишу за спеціальною процедурою для іноземців та навчається платно. Цікаво, що під час літньої сесії Медведчук, Косовський та Шуст опинилися під загрозою вильоту. Але їх не вигнали. Студенти пропустили один із іспитів (усі троє - один і той самий), згодом надавши довідки з однієї з московських лікарень. Одначе в результаті офіційної перевірки з'ясувалося, що молоді люди до медзакладу не зверталися та, відповідно, жодних довідок не отримували.

Зазвичай студентам за надання підробних довідок загрожує відрахування з ВШЕ. За словами інсайдера, адміністратор вишу, діючи згідно інструкції, направив Медведчук, Косовському та Шуст повідомлення про розірвання договору та підготував відповідний наказ. Після цього йому буцімто почали надходити дзвінки з погрозами від людей, що називали себе «представниками батьків» студентів та переконували зупинити процедуру відрахування, бо вона «руйнує студентам життя і долю».

ЗМІ розсекретили, де і наскільки успішно навчається донька Медведчука фото 1

Із третьої спроби Даша, Даниїл та Валентина надали вишу справжні довідки, вже з іншої поліклініки. За словами співрозмовника розслідувачів, за студентів «просили на дуже високому рівні».

Утім подужати літню сесію, попри підтримку ректорату, Медведчук, Косовському та Шуст не вдалося: кожен мав понад три перездачі, що, за правилами вишу, веде до відрахування. Тим не менш, Дарині буцімто була «надана можливість написати мотиваційний лист та навчатися далі». Даниїл та Валентина перевелися до Московського державного інституту міжнародних відносин.

Згідно внутрішнього розкладу ВШЕ, Дарина Медведчук залишається його студенткою. Прориву в навчанні в дівчини не відбулося: вона посідає місце в кінці рейтингу навчальної успішності студентів факультету.

Як раніше повідомляв «Главком» з посиланням на дані держпорталу «Судова влада України», нардеп Віктор Медведчук має намір скасувати санкції, які проти нього в Україні запровадила Рада нацбезпеки і оборони. 

Читайте також:

Теги: Віктор Медведчук санкції діти школа студенти наказ навчання влада батько

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Суспільство

Голова Житомирської ОДА дав поради жителям на Новий рік
Голова Житомирської ОДА дав поради жителям на Новий рік
ЗМІ розсекретили, де і наскільки успішно навчається донька Медведчука
ЗМІ розсекретили, де і наскільки успішно навчається донька Медведчука
Коли святкувати Різдво: у «Дії» завершилося опитування
Коли святкувати Різдво: у «Дії» завершилося опитування
В Україні буде тепло: прогноз погоди на 30 грудня
В Україні буде тепло: прогноз погоди на 30 грудня
30 грудня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
30 грудня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
Реакція буде миттєвою. Поліція попередила про покарання за салюти у новорічну ніч
Реакція буде миттєвою. Поліція попередила про покарання за салюти у новорічну ніч

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
36K
Медведчук очухався і пішов в атаку на Зеленського
26K
Вибухи в Енгельсі загострюють критику Кремля – ISW
18K
Київ під обстрілами «дронів-камікадзе»: жителі чують звуки вибухів (відео)
17K
Президент підписав закон про медіа, у Білорусі впала ракета. Головне за 29 грудня
11K
30 грудня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
9245
Генштаб повідомив деталі ракетного удару РФ

Новини

Російська еліта з жахом спостерігає за діями Путіна – The Washington Post
Сьогодні, 14:43
Обстріли Сумщини: зафіксовано майже 100 прильотів
Сьогодні, 11:46
Олланд про Мінські домовленості: дали час зміцнити українську армію і стримували окупацію Донбасу
Сьогодні, 11:28
ЗСУ знищили ракетний комплекс і склад боєприпасів окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:10
Київ під обстрілами «дронів-камікадзе»: жителі чують звуки вибухів (відео)
Сьогодні, 02:38
Кличко підтвердив вибухи у Києві
Вчора, 09:13

Прес-релізи

Фонд держмайна оголосив перші орендні аукціони на 2023 рік. Стартові ціни від 15 грн
Фонд держмайна оголосив перші орендні аукціони на 2023 рік. Стартові ціни від 15 грн
28 грудня, 18:20
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту