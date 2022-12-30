Єрмак оприлюднив подробиці обміну Медведчука

Єрмак заявляє, що при обміні було залучено чотири локації та чотири країни

Глава Офісу президента Андрій Єрмак розкрив подробиці обміну ексглави забороненої партії «Опозиційна платформа – За життя» та кума президента країни-агресора Росії Володимира Путіна – Віктора Медведчука. За його словами, було чотири локації та чотири країни.

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Про це Єрмак розповів в інтерв'ю ведучій Наталії Мосейчук. Він зазначив, що про обмін Медведчука домовлялася українська розвідка. Крім того, це погодив президент України Володимир Зеленський.

«Це справді був такий обмін, як у кіно, можна сказати. Тому що було залучено чотири локації, чотири країни. Саудіти, між іншим... Це була наша пропозиція, коли стало необхідно знайти третю країну, куди б могли поїхати іноземці. Були дуже важкі розмови, тому що росіяни взагалі не хотіли віддавати іноземців», – сказав Єрмак.

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За його словами, Саудівську Аравію було обрано тому, що до Туреччини їхали «азовці» і було вирішено не поєднувати їх з іноземцями.

«З «азовцями» була дуже важка ситуація. Але сьогодні завдяки тому, що саудіти відіграли таку роль, у нас зовсім на іншому рівні відносини з ними. Вони хочуть продовжувати їх. Вони дуже професійно спрацювали», – зазначив політик.

Процес обміну розпочали приблизно о шостій годині ранку. На той момент усі спецслужби, які ним займалися, заявили, що все йде за планом.

«Але десь об 11-12 стало зрозуміло, що ні. Обмін затримується. На Чернігівщині наша група чула гул моторів, але нікого не було. Це відбувалося протягом 4-5 годин, телефон не відповідав... Літак прилетів в Анкару. Я сказав, що хочу побачити хлопців. Під'їхав Буданов, допустили тільки його, вивели хлопців, у них були закриті обличчя, відкрили, зав'язані, я побачив, що всі є п'ятеро хлопців, і їх знову завели в літак», – розповів Єрмак.

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Як він стверджує, увесь цей час на Медведчука чекав у Польщі в українському літаку. Поруч стояв турецький борт.

«Була домовленість, що полонені прилетіли до Туреччини, Медведчук пересяде в турецький літак і обмін буде закінчено. Але, по-перше, прилетіли до Саудівської Аравії, там все було без жодних труднощів, бо одразу саудіти дали свій літак і тому, за юридичними нормами, вони вже перебували на території Саудівської Аравії, тому були у безпеці», – сказав голова ОП.

Також Єрмак зазначив, що обмін завершився приблизно о 23 годині. Українських захисників оглянули турецькі медики і лише тоді із Польщі вилетів борт із Медведчуком.

«Обмін Медведчука вирішувався на рівні розвідок. Єдиний канал спілкування сьогодні – це на рівні розвідки. Добро на обмін давав Зеленський. Все, що стосується обміну – тут Буданов контактує з президентом. Я знаю, що відбувається і таке інше. Ми повернули 215 людей і я думаю, що ми не здешевили», – сказав глава Офісу президента.

Єрмак додав, що після затримання не спілкувався із Медведчуком. Зі зрадником Батьківщини говорила СБУ, якій він повідомив усе, що потрібно.

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Нагадаємо, Єрмак вважає, що Зеленський має йти на другий президентський термін.

Нещодавно керівник Офісу президента Андрій Єрмак лаконічно анонсував збільшення кількості зброї і пригрозив агресору пекельною зимою.