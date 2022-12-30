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Єрмак оприлюднив подробиці обміну Медведчука

Юрій Лящук
glavcom.ua
Єрмак оприлюднив подробиці обміну Медведчука
Обмін Медведчука вирішувався на рівні розвідок
фото з відкритих джерел

Єрмак заявляє, що при обміні було залучено чотири локації та чотири країни

Глава Офісу президента Андрій Єрмак розкрив подробиці обміну ексглави забороненої партії «Опозиційна платформа – За життя» та кума президента країни-агресора Росії Володимира Путіна – Віктора Медведчука. За його словами, було чотири локації та чотири країни.

Про це Єрмак розповів в інтерв'ю ведучій Наталії Мосейчук. Він зазначив, що про обмін Медведчука домовлялася українська розвідка. Крім того, це погодив президент України Володимир Зеленський.

«Це справді був такий обмін, як у кіно, можна сказати. Тому що було залучено чотири локації, чотири країни. Саудіти, між іншим... Це була наша пропозиція, коли стало необхідно знайти третю країну, куди б могли поїхати іноземці. Були дуже важкі розмови, тому що росіяни взагалі не хотіли віддавати іноземців», – сказав Єрмак.

За його словами, Саудівську Аравію було обрано тому, що до Туреччини їхали «азовці» і було вирішено не поєднувати їх з іноземцями.

«З «азовцями» була дуже важка ситуація. Але сьогодні завдяки тому, що саудіти відіграли таку роль, у нас зовсім на іншому рівні відносини з ними. Вони хочуть продовжувати їх. Вони дуже професійно спрацювали», – зазначив політик.

Процес обміну розпочали приблизно о шостій годині ранку. На той момент усі спецслужби, які ним займалися, заявили, що все йде за планом.

«Але десь об 11-12 стало зрозуміло, що ні. Обмін затримується. На Чернігівщині наша група чула гул моторів, але нікого не було. Це відбувалося протягом 4-5 годин, телефон не відповідав... Літак прилетів в Анкару. Я сказав, що хочу побачити хлопців. Під'їхав Буданов, допустили тільки його, вивели хлопців, у них були закриті обличчя, відкрили, зав'язані, я побачив, що всі є п'ятеро хлопців, і їх знову завели в літак», – розповів Єрмак.

Як він стверджує, увесь цей час на Медведчука чекав у Польщі в українському літаку. Поруч стояв турецький борт.

«Була домовленість, що полонені прилетіли до Туреччини, Медведчук пересяде в турецький літак і обмін буде закінчено. Але, по-перше, прилетіли до Саудівської Аравії, там все було без жодних труднощів, бо одразу саудіти дали свій літак і тому, за юридичними нормами, вони вже перебували на території Саудівської Аравії, тому були у безпеці», – сказав голова ОП.

Також Єрмак зазначив, що обмін завершився приблизно о 23 годині. Українських захисників оглянули турецькі медики і лише тоді із Польщі вилетів борт із Медведчуком.

«Обмін Медведчука вирішувався на рівні розвідок. Єдиний канал спілкування сьогодні – це на рівні розвідки. Добро на обмін давав Зеленський. Все, що стосується обміну – тут Буданов контактує з президентом. Я знаю, що відбувається і таке інше. Ми повернули 215 людей і я думаю, що ми не здешевили», – сказав глава Офісу президента.

Єрмак додав, що після затримання не спілкувався із Медведчуком. Зі зрадником Батьківщини говорила СБУ, якій він повідомив усе, що потрібно.

Нагадаємо, Єрмак вважає, що Зеленський має йти на другий президентський термін.

Нещодавно керівник Офісу президента Андрій Єрмак лаконічно анонсував збільшення кількості зброї і пригрозив агресору пекельною зимою.

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Теги: росія Віктор Медведчук війна обмін полоненими Україна Андрій Єрмак

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