Не дідусі й бабусі. В Україні стартує соціальна реклама, яка змінює образ ветерана

По всій Україні з’являться борди та сітілайти з фото українських захисників

Український ветеранський фонд запустив інформаційну кампанію «Я – ветеран». У всіх регіонах України можна побачити борди та сітілайти з фотографіями молодих чоловіків та жінок, які захищають країну, починаючи з 2014 року, а зараз знову повернулися на війну. Про це повідомляє пресслужба Фонду.

«Ми зупиняємо романтизацію війни й хочемо назавжди поховати совкове бачення образу ветерана. Ця соціальна акція має змінити уявлення суспільства про те, що ветерани — це старі дідусі в медалях. А якщо ти не помер за Україну, то не герой. Для України кожне життя наших захисників та захисниць – цінність. Тому в інформкампанії ми показали молодих хлопців і дівчат, які воюють за свободу України», – зазначила очільниця Фонду Наталія Калмикова.

У зйомках для інформкампанії взяли участь молоді захисники та захисниці, котрі ламають уявлення суспільства про образ ветерана, як людини похилого віку. У свої 25 років в Україні людина цілком може мати бойовий досвід за плечима.

«На бордах можна побачити людей, котрі вже один раз пройшли пекло війни, а зараз знову повернулися туди. Тому ми підсилюємо світлини гаслом «Так, я – ветеран і продовжую захищати», – сказала Калмикова.

Доповненням до інформаційної кампанії із зовнішньою рекламою стали зображення в соціальних мережах.

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Раніше Український ветеранський фонд запустив флешмоб #позивнийУкраїна у рамках якого збирав історії цивільних, які покинули буденне життя та стали військовими. Ці медіаактивності необхідні, аби сформувати новий образ ветерана у суспільстві.

«Уже мобілізовано пів мільйона людей, і можемо мобілізувати ще стільки ж, якщо це необхідно», – заявив командувач оперативного командування «Південь» генерал-майор Андрій Ковальчук.

Але, як наголошують у Фонді, ця цифра не враховує залучених захисників із Нацгвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки України, Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби, Військової прокуратури, МВС, ДФС, Управління державної охорони Поліції, Держспецзв’язку, ДСНС, Державної кримінально-виконавчої служби, Добровольчих та інших військових формуваннях, які увійшли до складу ЗСУ/МВС/Нацгвардії.

За словами заступниці міністра оборони України Ганни Маляр зараз понад 50 тис. жінок служать у ЗСУ, серед них 5 тис. – на передовій.

Міністерка у справах ветеранів України Юлія Лапутіна наголошує, що до 24 лютого було зареєстровано 500 тис. учасників бойових дій. Зараз у реєстрі Міністерства соціальної політики зафіксовано понад 770 тис. людей зі статусом учасника бойових дій. Після російсько-української війни статус ветеранів війни набудуть ще більше молодих чоловіків та жінок, які коштом свого життя захищають Україну. Приблизна цифра майбутніх ветеранів – до 5 млн.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів затвердив постанову, яка передбачає виплату коштів з державного бюджету для ветеранів війни. Так, для інвалідів війни 1 групи сума такої допомоги складатиме – 4421 грн, 2 групи – 3 906 грн, 3 групи – 3391 грн. Для учасників бойових дій грошова допомога буде виплачена в розмірі – 1491 грн, а для воїнів, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною – 4 421 грн.