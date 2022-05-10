Ветерани війни щороку отримуватимуть грошову допомогу: уряд оприлюднив суми

Для учасників бойових дій грошова допомога складе 1491 гривню на рік

Воїни, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, матимуть щороку 4,4 тис грн додатково

Кабінет міністрів затвердив постанову, яка передбачає виплату коштів з державного бюджету для ветеранів війни.

Так, для інвалідів війни 1 групи сума такої допомоги складатиме – 4421 гривні, 2 групи – 3 906 гривень, 3 групи – 3391 гривня.

Для учасників бойових дій грошова допомога буде виплачена в розмірі – 1491 гривня, а для воїнів, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною – 4 421 гривню.

Водночас для членів сімей загиблих військових та осіб, що до них прирівнюються передбачили виплату – 966 гривень, учасникам війни – 612 гривень.

Варто зазначити, що такі виплати здійснюватимуться:

– органами Пенсійного фонду України – ветеранам, які перебувають на обліку в територіальних органах Пенсійного фонду України шляхом включення у відомості (списки) на виплату пенсій;

– структурними підрозділами з питань соціального захисту населення – для ветеранів, які проходять військову службу у ЗСУ та інших військових формуваннях шляхом перерахування коштів на спеціальні рахунки військових частин за місцем їх служби, а особам, які не є військовослужбовцями – на поточні рахунки в уповноважених банках.

Раніше Кабінет міністрів направив 359,2 млн грн Міністерству оборони для потреб Збройних сил. Кошти було взято зі спеціального фонду державного бюджету.

Як повідомляв «Главком», на початку квітня уряд виділив 1,45 млрд грн СБУ на підвищення обороноздатності.

Нагадаємо, що 1 квітня Кабінет міністрів збільшив розмір резервного фонду на 73,3 млрд грн для забезпечення ключових потреб армії та економіки. Ці кошти будуть перерозподілені з інших бюджетних програм.

Крім того Світовий банк виділить Україні $1,5 млрд на зарплати бюджетникам.