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Звільнення Снігурівки: редактор місцевої газети розповів про настрої у місті

Надія Клочко
glavcom.ua
Звільнення Снігурівки: редактор місцевої газети розповів про настрої у місті
Ігор Новіков розповів, що роздача у Снігурівці місцевої газети спричинила ажіотаж
Фото: nsju.org

Окупанти пограбували офіс та викрали редакційний автомобіль газети міста Снігурівка

Справжнє захоплення викликав у жителів нещодавно визволеної Снігурівської громади, що на Миколаївщині, свіжий номер місцевої газети «Вісті Снігурівщини». Своїми враженнями із пресслужбою НСЖУ поділився головний редактор видання Ігор Новіков.

У Снігурівці залишилося не більше 3,8 тисячі жителів, тож 3-тисячного тиражу вистачило не лише на всі родини міста, а й на села громади. Газету роздавали разом із гуманітарною допомогою, але якась кількість примірників залишилася, і редактор вирішив роздати їх людям особисто.

Звільнення Снігурівки: редактор місцевої газети розповів про настрої у місті фото 1
Звільнення Снігурівки: редактор місцевої газети розповів про настрої у місті фото 2

«Люди у Снігурівці дуже втомлені багатомісячною окупацією, залякуваннями російських військових, відсутністю комунальних послуг й інформаційним голодом. Снігурівчани наче постаріли, змарніли. Таке враження, що вони досі не до кінця повірили, що наше місто визволено», – розповів журналіст, який навесні після візиту окупантів до нього додому виїхав до Одеси, а днями, після визволення, побував у рідному місті. 

Редактор каже, що навіть не сподівався на ті емоції, якими супроводжувалася роздача газет.

«Люди обнімали мене, наче я разом із військовими визволяв Снігурівку, розгортали газету зі сльозами на очах. Це був справжній ажіотаж: «Наша рідна газета повернулася! Газетка наша! Як ми скучили!» Знаєте, заради таких моментів варто жити і працювати. Сльози наверталися на очі. А коли я ввечері повернувся в Одесу, мені зателефонувала жінка, яка займалася розподілом газет. Вона також говорила про позитивний резонанс і про те, що випуск номера відбувся дуже вчасно. Скажу чесно, я не очікував такого ефекту. Щиро дякую Національній спілці журналістів й іноземним благодійникам, які сприяли виходу газети. Ми зробили велику справу», – сказав Новіков.

Звільнення Снігурівки: редактор місцевої газети розповів про настрої у місті фото 3
Звільнення Снігурівки: редактор місцевої газети розповів про настрої у місті фото 4

Пресслужба НСЖУ зазначає, що Ігорю Новікову не вдалося побувати в приміщенні редакції: сапери його ще не оглянули. Проте, ззовні видно, що частину вікон вибито, офіс пограбовано. Із гаража вкрадено редакційний автомобіль.

Нагадаємо, 10 листопада українські захисники звільнили місто Снігурівка, що у Миколаївській області. Бійці опублікували відповідне відео з населеного пункту.

Головний редактор газети «Вісті Снігурівщини» Ігор Новіков поділився досвідом життя під окупацією та розповів, що загарбники зробили із приміщенням редакції.

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Теги: Миколаївщина НСЖУ війна

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