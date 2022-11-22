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Місто оживає: у звільненій Снігурівці запрацював поліцейський відділок

Юрій Лящук
glavcom.ua
Місто оживає: у звільненій Снігурівці запрацював поліцейський відділок
Поліцейські закликають жителів дотримуватися правил безпеки
фото з відкритих джерел

Правоохоронці документують злочини, які за часи окупації вчинили військові РФ

В деокупованій Снігурівці Миколаївської області знову відкрився поліцейський відділок. Про це повідомляє Національна поліція України.

Наразі правоохоронці документують злочини, які за часи окупації вчинили військові РФ – вже зареєстровано 175 таких правопорушень.

«Я вкотре наголошую та звертаюся до місцевих мешканців із проханням дотримуватися визначених правил безпеки, бути обережними під час пересування населеними пунктами, особливо поблизу адміністративних будівель та об’єктів інфраструктури, біля місць, де базувалися та проживали російські військові», – зазначив начальник ГУНП в Миколаївській області Сергій Шайхет.

Також він закликав всіх, хто зберігає зброю чи вибухові предмети – ворожі, знайдені або ж без відповідних дозволів, якнайскоріше здати їх у поліцейський відділок.

Раніше поліція показала катівню, влаштовану окупантами у Снігурівці.

Нагадаємо, 12 листопада поліція показала катівню, влаштовану окупантами у Снігурівці.

Додамо, 10 листопада українські захисники звільнили місто Снігурівка, що у Миколаївській області. Бійці опублікували відповідне відео з населеного пункту.

Головний редактор газети «Вісті Снігурівщини» Ігор Новіков поділився досвідом життя під окупацією та розповів, що загарбники зробили із приміщенням редакції.

Читайте також: Катівні у Снігурівці. Голова облради розповів, як рашисти допитували місцевих
Теги: Миколаївщина місто поліція Національна поліція України деокупація

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