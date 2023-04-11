Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Хмельницькому ще один храм Московського патріархату перейшов до ПЦУ (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Хмельницькому ще один храм Московського патріархату перейшов до ПЦУ (фото)
фото: Віталій Підгайчук/facebook

У колишньому храмі Московського патріархату вперше за багато років звучала молитва за Україну

У Хмельницькому ще релігійна громада Свято-Георгіївської церкви УПЦ Московського патріархату проголосувала за перехід до Православної церкви України. Про це повідомив депутат Хмельницької міської ради Віталій Підгайчук.

«Завдяки оперативному зібранню хмельничан в колишньому храмі московського патріархату… вперше за багато років звучала молитва за Україну та українське військо українською мовою», – написав Підгайчук.

8 фото
На весь екран

Минулого тижня у Хмельницькому до ПЦУ перейшли Свято-Покровський собор, церква Казанської ікони Божої Матері та собор Різдва Пресвятої Богородиці.

Раніше у Хмельницькому прихожани церкви Різдва Пресвятої Богородиці УПЦ Московського патріархату проголосували за її перехід парафії до Православної церкви України. 

Нагадаємо, митрополит УМЦ МП пояснив, звідки у хмельницькому храмі взялась російська пропаганда.

Читайте також:

Теги: Києво-Печерська лавра релігія собор свято землетрус громада пропаганда депутат церква

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Скандально відомий митрополит Московської церкви Павло
Московську церкву захопили шамани
14 березня, 07:17
Для українців нині щастя – це можливість обійняти батька чи матір, рідну дитину
Чи можуть українці бути зараз щасливими?
20 березня, 13:30
«Будуть знищуватися армійські генерали, що програють війну, і пропагандисти, які програють війну інформаційну»
Російські пропагандисти – дзеркало майбутньої поразки Москви
Сьогодні, 06:43
Нова «біда» у Лаврі. Московська церква повідомила про чергові обмеження від Мінкульту
Нова «біда» у Лаврі. Московська церква повідомила про чергові обмеження від Мінкульту
21 березня, 08:47
Митрополит продемонстрував вершини розкоші у своєму домі
«Межигірський синдром»: як мережа відреагувала на хороми митрополита Павла
1 квiтня, 19:42
Залужний подякував нацгвардійцям за стійкість та відвагу
Залужний привітав Нацгвардію видовищним роликом
26 березня, 09:39
Усе через Лавру. Підсанкційний ієрарх УПЦ МП заявив, що голодуватиме
Усе через Лавру. Підсанкційний ієрарх УПЦ МП заявив, що голодуватиме
26 березня, 20:13
Конфлікт відбувся у Свято-Покровському Кафедральному соборі УПЦ (МП) Хмельницького
«Попи відкрили портал у пекло»: усі деталі скандалу у Хмельницькому
2 квiтня, 16:02
Україна повернула з полону ще 100 захисників і захисниць
З полону повернулися 100 захисників, Рада поновила доплати військовим. Головне за 10 квітня
Вчора, 21:10

Події в Україні

На Херсонщині РФ обстріляли човен з мирними людьми, 118 прильотів на Сумщині: ситуація в регіонах
На Херсонщині РФ обстріляли човен з мирними людьми, 118 прильотів на Сумщині: ситуація в регіонах
Велика провокація на Великдень. Московська церква гасить пожежу
Велика провокація на Великдень. Московська церква гасить пожежу
У Хмельницькому ще один храм Московського патріархату перейшов до ПЦУ (фото)
У Хмельницькому ще один храм Московського патріархату перейшов до ПЦУ (фото)
Росіяни вогнем накрили Херсонщину: зруйнований медзаклад, є поранені
Росіяни вогнем накрили Херсонщину: зруйнований медзаклад, є поранені
Скандальна справа «Мрії». Свідки розповіли, чому не злетів літак
Скандальна справа «Мрії». Свідки розповіли, чому не злетів літак
Розсекречені плани Єгипту та коментар Білого дому навколо витоку документів: головне за ніч
Розсекречені плани Єгипту та коментар Білого дому навколо витоку документів: головне за ніч

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
73K
Митрополит, якого Московська церква усунула з Хмельницької єпархії, пояснив, за що його покарали
49K
Митрополит УПЦ МП Антоній поскаржився: ПЦУ залишила його без штанів
45K
Втрата «Мрії». Компанія, яка страхувала лайнер, повідомила сумну новину
29K
Скандальна справа «Мрії». Свідки розповіли, чому не злетів літак
25K
Палку захисницю УПЦ МП Кохановську забрали на допит до СБУ (відео)
13K
«Мы – русские». Митрополит УМЦ МП пояснив, звідки у хмельницькому храмі взялась російська пропаганда

Новини

Ворожий гелікоптер і дев’ять безпілотників: у ЗСУ була урожайна доба
Сьогодні, 06:33
Повернувся з Греції: під Бахмутом загинув 26-річний українець
Сьогодні, 06:15
ЗСУ зможуть звільнити Крим вже до кінця літа – Ходжес
Сьогодні, 01:27
Ворог сподівається на «Великоднє перемир'я»: полковник ЗСУ розкрив плани росіян на фронті (відео)
Вчора, 23:42
У Мелітополі окупанти заборонили колаборантам виїжджати з міста
Вчора, 23:22
Хороші новини від президента. Вечірнє звернення
Вчора, 23:04

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту