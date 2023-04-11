У Хмельницькому ще один храм Московського патріархату перейшов до ПЦУ (фото)

У колишньому храмі Московського патріархату вперше за багато років звучала молитва за Україну

У Хмельницькому ще релігійна громада Свято-Георгіївської церкви УПЦ Московського патріархату проголосувала за перехід до Православної церкви України. Про це повідомив депутат Хмельницької міської ради Віталій Підгайчук.

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«Завдяки оперативному зібранню хмельничан в колишньому храмі московського патріархату… вперше за багато років звучала молитва за Україну та українське військо українською мовою», – написав Підгайчук.

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Минулого тижня у Хмельницькому до ПЦУ перейшли Свято-Покровський собор, церква Казанської ікони Божої Матері та собор Різдва Пресвятої Богородиці.

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Раніше у Хмельницькому прихожани церкви Різдва Пресвятої Богородиці УПЦ Московського патріархату проголосували за її перехід парафії до Православної церкви України.

Нагадаємо, митрополит УМЦ МП пояснив, звідки у хмельницькому храмі взялась російська пропаганда.