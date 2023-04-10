Митрополит УПЦ МП Антоній поскаржився: ПЦУ залишила його без штанів

Церковник каже, що обіцянку про вивіз його речей, порушили представники ініціативної групи з переходу собору до ПЦУ

Ієрарха Московського патріархату позбавили доступу до будівнику єпархії

Митрополит УПЦ МП Антоній (Фіалко) повідомив, що представники ініціативної групи з переходу Покровського кафедрального собору у Хмельницькому до ПЦУ, позбавили доступу до будинку єпархії. Про це церковник розповів кореспонденту «Главкома».

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Двоповерховий будинок, у якому мешкав митрополит УПЦ МП Антоній, розташований на території собору. 2 квітня культова споруда відійшла Православній церкві України за рішення ініціативних зборів.

«Нам дали дві години на вивіз власних речей із будинку єпархії. Зрозуміло, що ми не могли все забрати. Тож домовилися наступного дня прийти. Але на дверях вони повісили замок і нас не пускають на територію. До цього часу я не можу забрати свій одяг: там мої майки, труси… Це мої особисті речі», – наголосив митрополит Антоній.

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Митрополит пояснив, що на території хмельницького собору зареєстровано дві релігійні організації. Перша – Хмельницький Свято-Покровський кафедральний собор, друга – Хмельницька єпархія, яка володіє двоповерховою будівлею та ще одним будинком.

Представник Московського патріархату також додав, що наразі мешкає у житлі, яке йому дали небайдужі люди.

Нагадаємо, що 3 квітня під головуванням Предстоятеля УПЦ МП митрополита Онуфрія в дистанційному режимі відбулось засідання Священного Синоду. Як повідомлялося, у відповідь на рапорт Синод звільнив Преосвященного митрополита Хмельницького і Старокостянтинівського Антонія від керування Хмельницькою єпархією та почислив його на спокій. Новим керуючим Хмельницькою єпархією призначено Преосвященного архієпископа Баришівського Віктора, який до цього був вікарієм Київської Митрополії.

Як відомо, 2 квітня у Хмельницькому священники московської церкви побили військового. Відео інциденту у мережу Facebook виклав депутат Хмельницької обласної ради Віктор Бурлик. На кадрах видно, як священники копають чоловіка в однострої ногами, штовхають та, зрештою, припирають до стіни. Він же, натомість, вигукує: «Скільки людей ще має загинути, щоб ви перестали ходити в московський патріархат?».

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Резонансний інцидент спричинив величезний ажіотаж у мережі.