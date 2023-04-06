Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

ПЦУ спростувала міф щодо канонічності Московського патріархату

Ірина Озтурк
glavcom.ua
ПЦУ спростувала міф щодо канонічності Московського патріархату
Представники ПЦУ готові до діалогу із священниками УПЦ МП
фото з відкритих джерел

З канонічної точки зору духовенство та віряни, які вважають себе приналежними до УПЦ (МП), мають обовʼязок належати до єдиної Православної Церкви України

З канонічної точки зору на території незалежної України можлива лише одна помісна автокефальна Православна Церква – Православна Церква України, яка була утверджена у новому статусі внаслідок рішень Об’єднавчого Собору 15 грудня 2018 року. Про це пише офіційна сторінка Православної Церкви України.

«Так, Об’єднавчий Собор українських православних Церков Вселенським Патріархом були запрошені усі православні архієреї в Україні – зокрема так званої Української Православної Церкви (Московського патріархату). За підсумками цієї визначної події колись розділені ручаї Українського Православ’я поєдналися в один і постала єдина помісна Православна Церква», – написали представники Православної Церкви України.

На початку 2019 року ПЦУ отримала Томос і була включена в Диптих автокефальних Церков, тобто стала єдиною канонічно визнаною Православною Церквою на території Української Держави.

«Наразі не можна ставити питання про якесь повторне об’єднання або злиття православних церков в Україні – адже єдина Помісна Церква постала ще у 2018 році. І ставити під сумнів її єдність, або й взагалі від неї відмовлятися, як це нині роблять діячі УПЦ (МП), – означає йти всупереч канонічному порядку та заперечувати незалежність і неподільність Української держави.

УПЦ (МП) зберігає церковно-канонічний зв’язок з Російською Православною Церквою навіть під час повномасштабної війни РФ проти України. Вона не має статусу автономної, тим більше - автокефальної Церкви, який би визнавався іншими Церквами, а отже, з точки зору канонічного права, є структурним підрозділом РПЦ, що діє на території України. Відповідно до канонічного принципу територіальності, жодна Церква не може бути присутньою в межах юрисдикції Церкви України – тоді як юрисдикцією ПЦУ є вся територія незалежної та неподільної держави Україна.

Втім, представники ПЦУ стверджують, що на всіх рівнях готові до діалогу із представниками московської церкви. Але на жаль дотепер всі зі заклики з боку керівництва УПЦ (МП) відкидалися та заперечувалися.

Нагадаємо, напередодні великого свята Благовіщення громада села Любарці Бориспільського району, що на Київщині, зібралася аби остаточно вирішити питання переходу з УПЦ(МП) до Православної Церкви України.

Місцевий священник УПЦ МП намагався переконати людей не голосувати за перехід та запевняв, що до Росії церква не має відношення. Утім, громада села прийняла інше рішення. Як з’ясувалося на зборах, у селян накопичилося багато запитань і претензій до священника УПЦ МП. Одна з головних – він відмовлявся відспівувати загиблих на війні українських захисників. Усі присутні на зборах селяни одноголосно проголосували за перехід до ПЦУ.

Читайте також: Став відомий діагноз військового, якого побив представник Московського патріархату

Теги: собор священник томос Україна громада православна церква незалежність свята церква

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Депутати змушені будуть привести розмір оплати праці на публічній службі і в приватній до одного рівня
Голова НАЗК пообіцяв сюрприз хитрим чиновникам, які ховають вкрадене у бітокоїни
7 березня, 20:37
Остаточне рішення щодо дозволу на виїзд ухвалюють прикордонники під час перевірки
Виїзд артистів за кордон: після скандалу Мінкульт вимагає додаткові документи
13 березня, 06:44
На Волині жінка намагалася продати немовля за $30 тис. (фото)
На Волині жінка намагалася продати немовля за $30 тис. (фото)
24 березня, 12:30
Дивом живий. Франківський пілот розповів, як врятувався з охопленого вогнем літака
Дивом живий. Франківський пілот розповів, як врятувався з охопленого вогнем літака
22 березня, 15:45
Президент Сербії Александар Вучич
Президент Сербії здивував новими заявами щодо України
27 березня, 12:11
Лубінець показав, в яких умовах утримуються російські полонені (фото)
Лубінець показав, в яких умовах утримуються російські полонені (фото)
29 березня, 08:59
Президент традиційно подякував військовим
Зеленський у зверненні розповів, як зупинити російський терор
2 квiтня, 20:08
Землетрус, який стався на Закарпатті, не несе загрози для населення
В Україні зафіксовано землетрус
Вчора, 14:24
Пакет військової допомоги від США, НАТО ухвалило програму підтримки України. Головне за 4 квітня
Пакет військової допомоги від США, НАТО ухвалило програму підтримки України. Головне за 4 квітня
4 квiтня, 21:02

Суспільство

«Євангеліє» не кидав. Військовий озвучив свою версію щодо релігійного конфлікту
«Євангеліє» не кидав. Військовий озвучив свою версію щодо релігійного конфлікту
ПЦУ спростувала міф щодо канонічності Московського патріархату
ПЦУ спростувала міф щодо канонічності Московського патріархату
Голова Донецької ОВА дав пораду тим мешканцям області, які повірили гаслу «Россия тут навсегда»
Голова Донецької ОВА дав пораду тим мешканцям області, які повірили гаслу «Россия тут навсегда»
Військовослужбовці матимуть ще одну підставу для звільнення: хто зможе скористатись
Військовослужбовці матимуть ще одну підставу для звільнення: хто зможе скористатись
Нові введення соціальної політики: як держава захищатиме військових
Нові введення соціальної політики: як держава захищатиме військових
Став відомий діагноз військового, якого побив представник Московського патріархату
Став відомий діагноз військового, якого побив представник Московського патріархату

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
34K
Для чого митрополиту Павлу Mercedes? Парафіянка УПЦ МП дала відповідь (відео)
31K
Росіяни заявили про падіння українського літака
30K
Кому припинять нарахування пенсії: роз’яснення
23K
У Москві горить будівля міноборони РФ (відео)
15K
Скандал на Львівщині: чоловік, у якого немає кистей обох рук та кінцівок ніг, отримав повістку (фото)
14K
Школярка відразу вступила до дев'яти найкращих університетів світу. Як їй це вдалось

Новини

«Початок великого процесу». Польський експерт пояснив, чим важлива зустріч Зеленського та Дуди
Сьогодні, 17:40
Що відбувається в епіцентрі бойових дій: свіжі дані від Генштабу
Сьогодні, 06:41
ЗСУ завдали потужних ударів по окупантах і збили високоточний російський дрон
Вчора, 06:46
Україна отримає новітні дрони Autel EVO 4T (фото)
3 квiтня, 17:44
Допомога захисникам Маріуполя від Ахметова: хто і як може отримати
3 квiтня, 17:04
Найгарячішими точками лишаються три міста на Донбасі – Генштаб
3 квiтня, 06:27

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту