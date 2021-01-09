З’явилися подробиці повернення українських моряків з в'язниці у Лівії

Четверо українських моряків були затримані у Лівії у 2016 році

У двох звільнених українських моряків, які у п'ятницю, 8 січня, повернулися до України з Лівії, серйозні проблеми зі здоров'ям. Тож попереду на них чекає не лише психологічна реабілітація, а й лікування. 2016-го їх звинуватили в контрабанді нафти і засудили до п'яти років в'язниці. Але впевненості, що їх випустять вчасно, не було, тому Україна вела перемови з лівійською владою і вранці моряки ступили на рідну землю.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

В аеропорту «Бориспіль» матроса Євгена Мораря зустрічала мати та її подруги, а також 16-річний син Артем. До цього він бачив батька ще коли був дитиною. Тепер він – 10-ти класник і зізнався, що без рідної душі поруч дорослішати було важко.

Євген поділився, що заради сина, доньки, дружини та матері він зберігав віру в диво. Наші дипломати приносили книжки, це хоч трохи відволікало од гнітючої атмосфери.

Українцям присудили п'ять років за ґратами нібито за контрабанду нафти. Насправді ж, як запевняють учасники переговорів та родичі моряків, ті стали жертвами правових особливостей Лівії. У країні, мовляв, немає єдиної центральної влади, тому документи на вантаж, видані в одному регіоні, можуть не визнати в іншому і звинуватити екіпаж у контрабанді.

Вирок українським морякам спливає цьогоріч у березні. Але впевненості, що вони побачили б волю вчасно, кажуть переговорники, не було, тож треба було допомагати.

Над звільненням українців із Лівії працювали МЗС, Офіс президента та благодійний фонд «Ассоль». Турецький судновласник заплатив присуджені судом штрафи.

Нагадаємо, членів екіпажу танкера Captain Khayyam – Євгена Мораря, Володимира Тостогана, Павла Чайки та Олега Войнеровського – затримала берегова охорони Лівії в лютому 2016 року.

19 грудня 2017 року лівійський суд засудив моряків до п’яти років ув’язнення.

У червні 2020 року фонд «Ассоль» повідомляв про повернення до України 14 українських моряків судна «Рута», які три роки провели в ув’язненні у Лівії.