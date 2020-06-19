Сьогодні до Києва повернуться 14 українських моряків, які три роки провели у лівійській в'язниці



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У світі утримують понад 370 українських моряків Ілюстративне фото: assol.org.ua

Стан здоров'я моряків після декількох років лівійської в'язниці, і проведеного в минулому місяці голодування задовільний

З Лівії в Україну повертаються 14 українських моряків судна «Рута», жителі Одеської, Херсонської та Миколаївської областей, які три роки провели в камерах однієї з лівійських в'язниць.

Про це повідомляє пресслужба «Фонду допомоги морякам та трудовим мігрантам «Ассоль».

Стан здоров'я українських моряків після декількох років лівійської в'язниці, і проведеного у минулому місяці голодування задовільний.

Спеціальний авіарейс, яким повертаються члени екіпажу «Рути», очікується в Києві близько 13:00 в п'ятницю, 19 червня. Моряків зустрічатимуть родичі.

У квітні 2017 року військово-морські сили Лівії із застосуванням зброї захопили два судна, одне з них - танкер «Рута» - було під українським прапором.

Лівійська влада заарештувала екіпаж «Рути», 14 українців, за звинуваченням у незаконному перевезенні нафти.

Танкер належить державі Україна і перебуває на балансі Одеського порту. З 2005 року судно передали в оренду компанії-фрахтувальника Manchester Shipping S.A.

Згідно з міжнародними морськими конвенціями, члени екіпажу відповідають лише за доставку вантажів. І не несуть відповідальності за ліцензії та дозволу на транспортування вантажів. За це відповідає власник вантажу.

Всі вказівки від судновласника «Руті» надходили на комп'ютер капітана по електронній пошті.

Після арешту 27 квітня 2017 року комп'ютер був вилучений лівійцями, і можливості довести свою невинність екіпажу не надали.

Спочатку містилися в одній з в'язниць Тріполі, потім їх перевели в Таджура. Слідство закінчилося через 8 місяців після арешту. У них не було ні суду, ні вироку, тільки інкриміновані статті.

Всі 14 чоловік екіпажу перебували в тісній камері, спати доводилося по черзі. Умови утримання і постійний психологічний пресинг відбилися на здоров'я моряків. Двоє захворіли на гепатит. У ще кількох загострилися хронічні хвороби.

29 квітня 2020 року Апеляційний суд міста Тріполі прийняв рішення про зміну запобіжного заходу для членів екіпажу танкера «Рута».

Кілька днів тому, після сплати застави, вони були перевезені в місто Місурата.

Члени екіпажу танкера «Рута»:

1. Микола Шокун, капітан, 04.08.1948 р.н.

2. Олександр Кирильчук, старший помічник, 13.02.79 р.н.

3. Володимир Гончаренко, 2-й помічник, 21.04.93 р.н.

4. Сергій Бондар, старший механік, 17.09.1958 р.н.

5. Сергій Філоненко, 2-й механік, 27.12.1985 р.н.

6. Кирило Загоруйко, 3-й механік, 15.06.1995 р.н..

7. Володимир Авдасев, електромеханік, 12.02.1970 р.н.

8. Андрій Алферов, боцман, 23.07.1969 р.н.

9. Володимир Димченко, моторист, 27.07.69 р.н.

10. Юрій Склифасовський, моторист, 27.04.62 р.н.

11. Олег Дубовицький, моторист 17.07.60 р.н.

12. Сергій Іванов, матрос, 29.09.1985 р.н.

13. Віктор Фадєєв, матрос, 19.01.1985 р.н.

14. Олександр Колесніченко, кок, 21.09.56 р.н.

Нагадаємо, 13 червня 2020 року стало відомо, що з лівійської в'язниці після трирічного ув'язнення звільнено українських моряків – 14 членів екіпажу танкера «Рута».

Нагадаємо, у світі утримують понадж 370 українських моряків.