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    Суспільство

    З’явилися подробиці загибелі українського парапланериста у Македонії

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    Парапланерист, фото ілюстративне - З’явилися подробиці загибелі українського парапланериста у Македонії
    Парапланерист, фото ілюстративне

    У Македонії зараз перебувають родичі загиблого - дочка та дружина, які опікуються питаннями доставки тіла загиблого на Батьківщину

    Тіло загиблого внаслідок нещасного випадку у Македонії українського парапланериста доставлять на Батьківщину 22 серпня.

    Про це у коментарі «Уніан» повідомив директор Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Сергій Погорельцев.

    Він зазначив, що 17 серпня український спортсмен разом з іншими парапланеристами з України здійснювали політ в районі македонського міста Крушево. Всього до групи українців входило близько 20 осіб.

    «В цей самий час у згаданій місцевості проходили змагання з парапланеризму British Open, які зібрали значну кількість учасників», - додав дипломат.

    У цьому зв'язку Погорельцев зазначив, що «внаслідок подвійного зіткнення у небі громадянина України з громадянином Великої Британії обидва учасники інциденту загинули».

    «Громадянину України вдалося відкрити резервний парашут, однак бригада медиків, що прибула на місце приземлення, констатувала смерть українця. Причина смерті - розрив аорти», - повідомив дипломат.

    Також він сказав, що у Македонії перебувають родичі загиблого - дочка та дружина, які опікуються питаннями доставки тіла загиблого на Батьківщину.

    Погорельцев додав, що за фактом загибелі парапланеристів прокуратурою міста Прілеп порушено кримінальну справу. У суботу, 18 серпня, тимчасово повірений у справах України в Республіці Македонія був присутнім під час допиту прокурором міста Прілеп родичів загиблого українця.

    «Рідні загиблого відмовляються від будь-яких претензій у зв'язку з трагічним інцидентом. Тіло загиблого планується відправити до України авіатранспортом, орієнтовно, в середу, 22 серпня. Співробітниками посольства оформлено відповідні документи, надано сприяння у репатріації тіла», - повідомив Погорельцев.

    Як повідомляв «Главком», 17 серпня у Македонії, перед фінальним змаганням British Open в місті Крушево, внаслідок зіткнення у повітрі загинули парапланеристи з України та Великої Британії.

    МЗС політ смерть українці Велика Британія Македонія
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