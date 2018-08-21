З’явилися подробиці загибелі українського парапланериста у Македонії



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Парапланерист, фото ілюстративне

У Македонії зараз перебувають родичі загиблого - дочка та дружина, які опікуються питаннями доставки тіла загиблого на Батьківщину

Тіло загиблого внаслідок нещасного випадку у Македонії українського парапланериста доставлять на Батьківщину 22 серпня.

Про це у коментарі «Уніан» повідомив директор Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Сергій Погорельцев.

Він зазначив, що 17 серпня український спортсмен разом з іншими парапланеристами з України здійснювали політ в районі македонського міста Крушево. Всього до групи українців входило близько 20 осіб.

«В цей самий час у згаданій місцевості проходили змагання з парапланеризму British Open, які зібрали значну кількість учасників», - додав дипломат.

У цьому зв'язку Погорельцев зазначив, що «внаслідок подвійного зіткнення у небі громадянина України з громадянином Великої Британії обидва учасники інциденту загинули».

«Громадянину України вдалося відкрити резервний парашут, однак бригада медиків, що прибула на місце приземлення, констатувала смерть українця. Причина смерті - розрив аорти», - повідомив дипломат.

Також він сказав, що у Македонії перебувають родичі загиблого - дочка та дружина, які опікуються питаннями доставки тіла загиблого на Батьківщину.

Погорельцев додав, що за фактом загибелі парапланеристів прокуратурою міста Прілеп порушено кримінальну справу. У суботу, 18 серпня, тимчасово повірений у справах України в Республіці Македонія був присутнім під час допиту прокурором міста Прілеп родичів загиблого українця.

«Рідні загиблого відмовляються від будь-яких претензій у зв'язку з трагічним інцидентом. Тіло загиблого планується відправити до України авіатранспортом, орієнтовно, в середу, 22 серпня. Співробітниками посольства оформлено відповідні документи, надано сприяння у репатріації тіла», - повідомив Погорельцев.

Як повідомляв «Главком», 17 серпня у Македонії, перед фінальним змаганням British Open в місті Крушево, внаслідок зіткнення у повітрі загинули парапланеристи з України та Великої Британії.