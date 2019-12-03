Єврокомісія під проводом жінки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Нарешті це сталося: Європарламент затвердив новий склад Єврокомісії на чолі з Урсулою фон дер Ляєн

З першого грудня вона береться до праці. Що можна очікувати від нового уряду Європи.

27 листопада Європейський парламент проголосував за весь склад нової Європейської комісії (461 голос «за», 157 «проти» і 89 євродепутатів утрималися). Кабінет на чолі з Урсулою фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) зміг здобути підтримку парламентської коаліції правоцентристської Європейської народної партії, лівоцентристів, тобто Прогресивного альянсу соціалістів і демократів та ліберальної групи Renew Europe («Оновити Європу»). Також за нову Єврокомісію проголосувало й багато представників фракції Європейських консерваторів і реформаторів.

Колишня міністерка оборони Німеччини, 61-річна Урсула фон дер Ляєн стала першою жінкою, яка очолила Єврокомісію. Найважливішими завданнями на період своєї роботи вона назвала захист клімату і розвиток цифрової економіки. Виступаючи з промовою перед депутатами Європарламенту, нова очільниця Єврокомісії подякувала своєму попередникові Жанові-Клоду Юнкерові, назвавши його «великим європейцем».

Віцепрезидентами Єврокомісії затверджені: нідерландець Франц Тіммерманс (Franz Timmermans), данійка Марґарет Вестаґер (Margaret Westager), латиш Валдіс Домбровскіс (Valdis Dombrovskis), іспанець Жозеп Боррель (Josep Borrell), чешка Вера Юрова (Vera Jurova), грек Маргарітіс Схінас, словак Марош Шефчовіч (Maroš Šefčovič) і хорватка Дубравка Шуїця (Dubravka Šuica).

З остаточним затвердженням ЄК зволікали понад місяць. Це було пов’язано зі суперечками щодо кандидатур. Наше видання вже описувало, як у ході дебатів щодо особистого складу Єврокомісії один по одному відпадали, здавалося б, стовідсоткові кандидати. Зокрема, не пройшов «фільтрів» Європейської ради кандидат у президенти ЄК від Європейської народної партії, член баварського Християнсько-соціального союзу Манфред Вебер. Відпали кандидатури, яких рекомендували Франції, Угорщини та Румунії. Відбувалися нові й нові слухання.

Заплутаним було (зрештою, й залишається) і питання щодо єврокомісара від Великої Британії, яка то виходить з ЄУ, то зволікає. Вже нібито наприкінці січня наступного року має таки Лондон позбутися унійного членства. Хоча після стількох відтермінувань Brexit вже ніхто в цьому не може бути певен. У будь-якому разі Об’єднане Королівство все ще повинне висунути свою кандидатуру, хоч би ця особа пропрацювала в Брюсселі лише один день. Проте у зв'язку з парламентськими виборами, які пройдуть у Великій Британії 12 грудня, уряд країни поки що не став висувати жодних претендентів на крісло в Єврокомісії – кандидата назвуть щойно після початку роботи нового парламенту.

Тому Європарламент мусив дати собі раду з «британським недоліком». Зрештою євродепутати вирішили, що нову Єврокомісію можна затвердити й без британця. Хоча через свою умовну неповноту ЄК не зможе деякий час затверджувати рішення у царині антимонопольних розслідувань, оскільки вони пізніше на підставі «неповної конструкції» можуть бути оскаржені в Європейському суді загальної юрисдикції.

Нова комісія вже у середині грудня має намір репрезентувати свій перший план – «Новий зелений курс» (Green New Deal – GND), який готує віцепрезидент ЄК Франс Тіммерманс. Мета GND – досягнення кліматичного нейтралітету Євроунії до 2050 року. «"Новий зелений курс" є конче необхідним для здоров'я нашої планети та нашого суспільства, а також для нашої господарки. GND – це нова стратегія економічного розвитку. Вона допоможе зменшити викиди парникових газів за одночасного створення нових робочих місць», – заявила Урсула фон дер Ляєн, виступаючи перед Європарламентом.

На думку багатьох експертів, досягнення кліматичного нейтралітету в 2050 році передбачатиме необхідність збільшення поточної цілі скорочення викидів у 2030 році з 40–45% (порівняно з 1990 р.) до 50–55%. І це означає для країн – членів ЄУ поважне підвищення витрат, переважно на інвестиції в енергетичну трансформацію.

Фон дер Ляєн повторила у своєму виступі в Страсбурзі обіцянки щодо створення «нових механізмів справедливої трансформації енергії». За її словами, новий бюджет, передбачений на ці цілі, становить близько п’яти мільярдів євро на наступні сім років. Хоча, на думку фахівців, це критично мало для ефективних заходів у цій сфері.

«Це, мабуть, буде лише кілька мільярдів. Однак річ у тому, що принцип справедливої трансформації повинен бути вписаний або пов'язаний з великою частиною всього бюджету Євроунії, включно з коштами, передбаченими на політику гармонізації та сільськогосподарську політику. Сюди також слід віднести позики Європейського інвестиційного банку», – пояснив голова комітету з питань охорони навколишнього середовища Європарламенту Паскаль Канфін (Pascal Canfin).

Питаннями верховенства права в новій Європейській комісії мають займатися як чешка Вера Юрова, котра є віцепрезиденткою ЄК (однією з восьми), так і бельгієць Дідер Рейндерс (Didier Reynders) – комісар ЄУ з питань правосуддя. Їм, зокрема, доведеться зайнятися у числі перших справ карним провадженням за статтею 7 Лісабонської угоди проти Польщі та Угорщини.

«Верховенство права – це наш фундамент, і його не слід порушувати. Ми повинні забезпечити повагу до нього скрізь, аби кожна країна була трактована однаково. Ми повинні зосередитися на діалозі та запобіганні порушень. Але водночас ми не повинні вагатися, коли виникає потреба в необхідних заходах», – заявила фон дер Ляєн.

«Європейська Унія у всій своїй різноманітності є дуже успішною моделлю», – запевнила Урсула фон дер Ляєн. Водночас вона зазначила, що Європі слід бути «впертою і впевненою». Завершуючи свою промову, вона закликала Євроунію активніше брати участь у світовій політиці для захисту своїх інтересів. «Колишньої стратегії «м'якої сили» в сучасному світі недостатньо», – застерегла нова очільниця Єврокомісії.

Максим Муляр

Джерело: Zbruc