Новий склад Єврокомісії приступив до роботи



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«З сьогоднішнього дня ми є стражами Угод ЄС», - зазначила Урсула фон дер Ляєн, нова глава Єврокомісії

Новий склад Єврокомісії почав діяльність в день 10-ї річниці з моменту підписання Лісабонської угоди ЄС

У неділю, 1 грудня, новий склад Європейської комісії приступив до виконання повноважень після формальної процедури затвердження Єврорадою і Європарламентом.

Про це повідомляє пресслужба Єврокомісії.

Новий склад Єврокомісії почав діяльність в день 10-ї річниці з моменту підписання Лісабонської угоди ЄС, яка стала визначальним документом для реформування і збереження єдності Європейського Союзу.

«З сьогоднішнього дня ми є стражами Угод ЄС і охоронцями Лісабонського духу. Я відчуваю цю відповідальність», - зазначила Урсула фон дер Ляєн, нова глава Єврокомісії.

За її словами, завдяки ЄС Європа позбулася тиранії, перетворилася у континент миру з правами і свободами для людей, які є більшими ніж де-небудь в інших частинах світу.

«Але Європа - це не тільки скарб, який ми успадкували. Європа є обіцянкою. Європа є майбутнім. Європа є чимось таким, що ми повинні будувати - цеглина за цеглиною, день до дня», - резюмувала Урсула фон дер Ляєн.

Вона також зазначила, що перед Єврокомісією стоїть завдання гідно супроводжувати такі зміни.

Нагадаємо, у четвер, 28 листопада, Європейська рада остаточно затвердила склад нової Єврокомісії.