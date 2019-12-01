Новий склад Єврокомісії приступив до роботи
«З сьогоднішнього дня ми є стражами Угод ЄС», - зазначила Урсула фон дер Ляєн, нова глава Єврокомісії
Новий склад Єврокомісії почав діяльність в день 10-ї річниці з моменту підписання Лісабонської угоди ЄС
У неділю, 1 грудня, новий склад Європейської комісії приступив до виконання повноважень після формальної процедури затвердження Єврорадою і Європарламентом.
Про це повідомляє пресслужба Єврокомісії.
Новий склад Єврокомісії почав діяльність в день 10-ї річниці з моменту підписання Лісабонської угоди ЄС, яка стала визначальним документом для реформування і збереження єдності Європейського Союзу.
«З сьогоднішнього дня ми є стражами Угод ЄС і охоронцями Лісабонського духу. Я відчуваю цю відповідальність», - зазначила Урсула фон дер Ляєн, нова глава Єврокомісії.
За її словами, завдяки ЄС Європа позбулася тиранії, перетворилася у континент миру з правами і свободами для людей, які є більшими ніж де-небудь в інших частинах світу.
«Але Європа - це не тільки скарб, який ми успадкували. Європа є обіцянкою. Європа є майбутнім. Європа є чимось таким, що ми повинні будувати - цеглина за цеглиною, день до дня», - резюмувала Урсула фон дер Ляєн.
Вона також зазначила, що перед Єврокомісією стоїть завдання гідно супроводжувати такі зміни.
Нагадаємо, у четвер, 28 листопада, Європейська рада остаточно затвердила склад нової Єврокомісії.