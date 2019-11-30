У Єврокомісії схвалили газові переговори між Україною та Росією



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Віцепрезидент Європейської комісії Марош Шефчович

«Укладання договору про транзит газу буде найкращою новиною для всіх залучених сторін», вважає віцепрезидент Європейської комісії

Віцепрезидент Європейської комісії Марош Шефчович позитивно ставиться до газових консультацій між Києвом та Москвою, які пройшли 28 жовтня у Відні.

Про це Шефчович написав у Twitter.

«Я вітаю поточні контакти між Україною та Росією в контексті тристоронніх газових перемовин. Ми опиратимемося на уже досягнутий прогрес у консультаціях у ході наступного раунду тристоронніх переговорів на політичному рівні, який прийматиме Європейська комісія у грудні», - зазначив єврочиновник.

Напередодні Шефчович також заявляв, що укладання договору про транзит газу буде найкращою новиною для всіх залучених сторін, адже «Росія зможе показати, що вона надійний постачальник, а Україна – що вона надійний транзитер газу».

Раніше НАК «Нафтогаз України» заявив, що двосторонні переговори міністрів енергетики України і Росії були узгоджені з Європейською комісією.

Нагадаємо, 28 листопада у Відні відбулися російсько-українські переговори щодо газу з участю міністра енергетики РФ Олександра Новака, міністра енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексія Оржеля, Голови Правління ПАТ «Газпром» Олексія Міллера, керівників НАК «Нафтогаз України» і ТОВ «Оператор газотранспортної системи України».

До слова, напередодні прем'єр Олексій Гончарук запевнив, що Україна не веде переговори про купівлю газу з Росії.

У Міністерстві енергетики та захисту довкілля України прокоментували двосторонні переговори України і Росії щодо транзиту газу, які відбулися 28 листопада у Відні.

Відомо, що «Газпром» може виплатити Україні 3 мільярди доларів боргу газом.