Контракт «Укрзалізниці» та General Eleсtric: зрада чи ні?
- Сьогодні, 10:42
-
Розсилка
Уже декілька днів фейсбук-спільноту штормить від підписаного контракту ПАТ «Укрзалізниця» та General Electric
Одні пишуть про суцільну зраду, інші - про перемогу. Спробую розібратися, де зрада і де перемога.
Що за договір?
Договір про співпрацю підписано на 15 років, він оцінюється в 1 млрд доларів, за які УЗ отримає до 225 нових локомотивів, ще 75 буде модернізовано. Перший етап співпраці передбачає постачання 30 вантажних тепловозів GE ТЕ33А з рівнем локалізації в 10%. Вартість першої партії становить 140 млн доларів. Тобто за 30 локомотивів УЗ сплатить 140 млн. доларів,а не 1 млрд, як пише дехто.
А навіщо Україні нові локомотиви?
В інвентарному локомотивному парку ПАТ «Укрзалізниця» є 609 магістральних вантажних тепловозів різних серій (2ТЕ116, М62, 2М62в/і, 2ТЕ10в/і), зношеність 100%, а середній вік 31 рік при нормативному терміні служби 20 років. Тобто ще рік, ну максимум півтора, і залізниця зупинилася б. Може, і зупиниться, побачимо.
Велика частина шляхів до портів не електрифікована, що після анексії Криму - дуже гостре питання. Ізмаїл, Херсон, Миколаїв - усі порти у цих містах знаходяться на неелектрифікованих гілках. До Маріуполя є як електрифіковані, так і неелектрифіковані шляхи доставки вантажів.
Які локомотиви закупила УЗ?
УЗ закупила магістральні вантажні тепловози Evolution ТE33А. Такий тепловоз уже в 2016 році три місяці успішно тестувався Одеською залізницею. Самі тепловози виготовлені в США, місто Ері. Односекційні американські тепловози з потужністю у 4562 к.с кращі за двосекційний тепловоз 2М62, який має потужність у 4000 к.с, але гірші за двосекційні 2ТЕ10 та 2ТЕ116, які мають 6000 к.с.
Дизелі і дизельні локомотиви - це одне й те ж?
Ні. Хоча дизелями в народі називаються як дизель-поїзди, так і дизельні локомотиви, але це різне.
Дизель-поїзд - це монолітний поїзд з кількома пасажирськими секціями, двигуном та кабінами спереду і ззаду. Як правило, використовують у приміському сполученні.
Дизельний локомотив - локомотив, який їздить на солярі та може бути прикріплений до вагонів, тягне рухомий склад, як пасажирський, так і вантажний. Магістральний дизельний локомотив - тяговий агрегат для транспортування десятків і сотень вагонів.
А чому б не виготовити в Україні дизельні локомотиви?
Одразу зауважу, що є суттєва різниця виготовлення дизельних та електричних локомотивів. В електровозах стоїть тяговий трансформатор, а в тепловозах - дизель. Тяговий трансформатор - це, умовно, кілька тонн мідної обмотки, а дизель - це кілька тисяч різних деталей. Також відрізняються система управління і регулювання - у тепловоза регулюється подачею палива, а у електровоза схемою підключення ТЕД.
В Україні після незалежності виготовляли в невеликій кількості дизельні локомотиви ТЕП150 та електричні ДС-3 і ДЕ-1.
С-3 - електровози українсько-німецькі локомотиви (роки виробництва 2003-2008) виробництва Дніпропетровського заводу, Електровоз виготовляли з використання тягових елементів і системи керування Siemens, і машиністи вважали його непоганим. Але зараз вони знаходяться в несправному стані через те, що УЗ не зуміла організувати якісну базу їх обслуговування і ремонту.
На початку 2000-х на заводі Малишева запустили виробництво власних дизель-двигунів, які поставили на тепловози 2ТЕ116, але експлуатація двигунів виявилася край неуспішною. У двигунах була різниця між паспортними та реальними даними, також виникали проблеми в системі регулювання і протікання масла. Як згадують залізничники: «Отак виїжджаєш на ньому в поїздку, диспетчер каже: «потяг на 4700 тонн», а машиніст каже: «не можу, я на тракторі». І диспетчер без запитання каже, що буде шукати поїзд поменше».
Єдине що роблять зараз в Україні - це ремонти дизельних локомотивів. Але судячи по кримінальним провадженням і масовим пожежам - роблять не дуже.
Де виготовлятимуть локомотив? Казахстан чи США?
В фейсбуку почали розганяти зраду, що тепловози GE роблять не у США, а на казахстанському заводі «Локомотив құрастыру зауыты» (АО «ЛКЗ»), де 50% акцій належить російському «Трансмашхолдингу», який зараз знаходиться під українськими санкціями.
Але насправді локомотиви будуть поставлятися напряму зі США, штату Пенсильванія, але з українською локалізацією. Це створить близько тисячі робочих місць в Україні. Окремо зазначу. що співпраця з іноземними компаніями збільшить фінансовий контроль як за ремонтами, так і обслуговуванням даних локомотивів без корупції і прокладок.
Особисто я маю сподівання, що ремонти і обслуговування тут робитимуть якісніше, ніж у депо, і не нестимуть додому матеріали.
Олександр Рудоманов , журналист
Джерело: Лівий берег