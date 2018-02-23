Американські військові отримають у сухпайку піцу з пепероні

В майбутньому з'являться і інші смаки піци, в залежності від уподобань солдатів

Збройні сили США включать до складу сухого пайка (Meal Ready to Eat, MRE) піцу, яка буде зберігатися до трьох років. [READ_MORE] Видання Military з посиланням на американських військових відзначило, що піцу з пепероні внесуть в набір в 2019 році. Як відзначили співрозмовники видання, в майбутньому з'являться і інші смаки піци, в



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В майбутньому з'являться і інші смаки піци, в залежності від уподобань солдатів

Збройні сили США включать до складу сухого пайка (Meal Ready to Eat, MRE) піцу, яка буде зберігатися до трьох років.

Видання Military з посиланням на американських військових відзначило, що піцу з пепероні внесуть в набір в 2019 році.

Як відзначили співрозмовники видання, в майбутньому з'являться і інші смаки піци, в залежності від уподобань солдатів. Представники Дослідницького центру солдатського спорядження (NSRDEC) відзначили, що страва буде відрізнятися від свіжоприготованої, але це «точно краще замороженої піци».

Вони витратили багато років на те, щоб зробити піцу більш стійкою до високих температур і «готовою до тривалого зберігання», при цьому не додаючи купи консервантів.

В піцці потрібно підтримувати баланс рН, запобігати оксигенації і пригнічувати вологу.

Дослідники використовували молекулярну науку, щоб створити методи сушки тіста для «хліба, стійкого до зберігання», який використовується в кишенькових бутербродах MRE а тепер і піці.