Обрегочешся. «95 квартал» продав права російській компанії, на яку Зеленський наклав санкції.

Виступатимуть водночас із «ДНР», анексованого Криму - і решти України

Російський телеканал СТС з держінвестиціями купив права на адаптацію Ліги сміху. У російській «Лізі сміху» братимуть участь команди із ОРДО, Криму та материкової України. Скільки на цьому заробить Квартал 95 і партнери президента?

Проєкт Кварталу 95 «Ліга сміху» продано російському каналу СТС і буде запущений вже цієї весни. За оцінками учасників ринку, студія Квартал 95, в якій Володимиру Зеленському до президентства належала 18% -а частка, надала права на адаптацію шоу і може отримувати до $15 000 за кожен епізод. Серед основних власників СТС Медіа російські держбанки й друзі Володимира Путіна, - уточнює Ліга.

У «Студії «Квартал 95» відповіли на запит Радіо Свобода щодо того, чи дійсно російський канал «СТС» купив франшизу на зйомки гумористичної програми «Ліга сміху», яку до перемоги на президентських виборах 2019 року вів Володимир Зеленський, і який досі володіє правами на відповідну торгову марку.

У пресслужбі послалися на співпрацю зі шведським дистриб’ютором Eccho Rights, утім, не підтвердили і не спростували продаж франшизи.

«Eccho Rights має право представляти та реалізовувати по всьому світу кращі продукти «Кварталу», які вже зарекомендували себе на українському ринку. Eccho Rights – ексклюзивний представник дистрибуції контенту Студії «Квартал 95» за межами України. До того ж, Eccho Rights має власну стратегію продажу, на яку правовласник не впливає», – йдеться у відповіді на запит Радіо Свобода.

З метою дистрибуції формату Eccho Rights має право ознайомлення третіх осіб з процесом виробництва контенту, у тому числі зі знімальним процесом, без отримання додаткової згоди у «Студії «Квартал 95», повідомили в пресслужбі.

«Умови продажу формату є комерційною таємницею та не можуть розголошуватися», – додають у «Студії «Квартал 95».

Натомість, купівлю франшизи на українське шоу «Студії «Квартал 95» вже підтвердив учасник креативної команди російської «Ліги сміху» редактор «Міжнародного союзу КВК» Євгеній Донських.

Чудове поєднання учасників

Участь у російській версії «Ліги сміху», проєкту студії «Квартал 95», братимуть команди із окремих районів Донецької області, окупованого Росією Криму та материкової частини України, - пише УП.

Відповідна інформація зазначені на сайті Міжнародного союзу КВН у Порядку виступу команд на кастингу «Ліги сміху».

Так, йдеться про команди «Дуэт имени нет» та «Все Пуteam» із Донецька. На сайті вказується, що ці команди із так званої «ДНР».

Окрім того, із Керчі та Сімферополя до Москви поїдуть B. A. N. G та Ельвад Вагнер.

Незважаючи на сьомий рік війни на Донбасі, зупинку авіа та залізничного сполучення із країною-агресором, у фестивалі братимуть участь команди із материкової України, зокрема МУА, Збірна медиків та Збірна Одеси з однойменного міста, «Падік 19» із Запоріжжя і «Подруга твого хлопця» із Харкова.

Що таке Ліга сміху

Як нагадує Ліга, Ліга сміху (Чемпіонат України з гумору) – телевізійний гумористичний проєкт, створений у 2015 році студією Квартал 95 і компанією Drive Production. «Жив-був КВК, зокрема український. Але події останніх років склалися так, що український КВК випав із міжнародної обойми. Після історій з Кримом і Донбасом настав момент, коли ми остаточно зрозуміли, що українські команди не приїдуть на традиційний фестиваль у Сочі «, – розповідав у 2015 році в інтерв'ю виданню Медіаняня нинішній редактор Ліги сміху Андрій Чивурін.

Директор проєкту Наум Баруля до 2013 року був керівником Міжнародного союзу КВК, а редактор Андрій Чивурін редагував Вищу Лігу КВК до 2012 року.

А покупець іще й під санкціями

Юридично права на ТМ «Ліга сміху» закріплені за шістьма власниками: Володимиром Зеленським, менеджерами «Кварталу 95» Сергієм і Борисом Шефірами та Андрієм Яковлєвим, а також колишніми гравцями КВК Наумом Барулою і Андрієм Чивуріним, - пише Бізнес-Цензор.

За оцінками учасників ринку, студія «Квартал 95» надала права на адаптацію шоу і може отримувати до $ 15 тис. за кожен епізод.

З кінця 2018-го основними власниками «СТС Медіа» є медіахолдинг «Національна Медіа Група» (НМГ) і російський держбанк ВТБ. НМГ володіють структури банку «Росія» Юрія Ковальчука (близький до Володимира Путіна), Мордашова і кілька приватних інвесторів, імена яких група не розкриває.

При цьому сам президент Володимир Зеленський в травні 2020 року підписав указ, яким вніс до списку санкцій 28 російських медіакомпаній, в тому числі ТОВ «СТС Медіа».

Санкції передбачають обмеження торгових операцій, блокування активів, припинення виконання економічних і фінансових зобов'язань, анулювання переговорів і угод.

Формально Володимир Зеленський нині юридично не є співвласником «Кварталу», майже відразу після перемоги на виборах він передав свої частки в компаніях партнерам по бізнесу. Втім, президент залишився власником інтелектуальних прав на продукцію студії.

Джерело: texty.org.ua