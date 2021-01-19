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    Президент призначив стипендії для молодих письменників і митців

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    Володимир Зеленський призначив стипендії для молодих письменників і митців - Президент призначив стипендії для молодих письменників і митців
    Володимир Зеленський призначив стипендії для молодих письменників і митців

    Зеленський призначив стипендії понад 180 діячам мистецтв

    Президент України Володимир Зеленський призначив стипендії для молодих письменників та митців «у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно-циркового мистецтва та кіномистецтва».

    Відповідний указ № 21/2021 оприлюднено на сайті глави держави.

    Згідно з документом, стипендії президента були призначені 22 письменникам, 89 діячам у сфері музичного мистецтва, 28 діячам у сфері театрального мистецтва, 25 діячам у сфері образотворчого мистецтва, 10 діячам у сфері хореографічного мистецтва, 14 діячам естрадно-циркового мистецтва та шести кіномитцям.

    Стипендія президента призначається громадянам України віком від 14 до 35 років. Її сума дорівнює одному прожитковому мінімуму для працездатних осіб.

    З 1 січня він становить 2 189 гривень.

    Указ набирає чинності з 1 січня 2021 року.

    Нагадаємо, в квітні минулого року Зеленський призначив президентські стипендії для видатних, молодих і перспективних спортсменів України з олімпійських видів спорту, а також їхнім тренерам.

    Теги: стипендія Володимир Зеленський президент указ
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