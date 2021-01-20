Кулеба полетів з головою ОБСЄ на Донбас

Скріншот з фото у Twitter очільника МЗС Дмитра Кулеби

Голова ОБСЄ лінде перебуває в Україні з дводенним візитом

Важливо, щоб колега на власні очі побачила наслідки російської агресії, – написав міністр

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде вилетіли у зону проведення Операції об’єднаних сил на Донбасі. Про це очільник українського зовнішньополітичного відомства повідомив у Твіттері.

«Вилітаємо з Анн Лінде на Донбас (попри екстремальний холод). Важливо, щоб колега на власні очі побачила наслідки російської агресії та зусилля України з врегулювання конфлікту та полегшення життя цивільного населення (попри переважну відсутність конструктиву з боку РФ)», – написав Кулеба.

Нагадаємо, що голова ОБСЄ Лінде прибула в Україну з дводенним візитом.

У рамках візиту Анн Лінде проводить у Києві переговори з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

Крім того голова ОБСЄ у зоні проведення Операції об’єднаних сил на Донбасі особисто ознайомиться з діяльністю Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні та наслідками збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави.

Також у МЗС України зазначають, що наша держава стала першою, яку Анн Лінде відвідує з візитом як нова голова ОБСЄ.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський розповів голові ОБСЄ про ситуацію на Донбасі.

19 січня стало відомо, що ОБСЄ скорочує кількість спостерігачів в Україні. В організації повідомили, що зміни зумовлені пандемією коронавірусу.