Кулеба полетів з головою ОБСЄ на Донбас
Важливо, щоб колега на власні очі побачила наслідки російської агресії, – написав міністр
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде вилетіли у зону проведення Операції об’єднаних сил на Донбасі. Про це очільник українського зовнішньополітичного відомства повідомив у Твіттері.
«Вилітаємо з Анн Лінде на Донбас (попри екстремальний холод). Важливо, щоб колега на власні очі побачила наслідки російської агресії та зусилля України з врегулювання конфлікту та полегшення життя цивільного населення (попри переважну відсутність конструктиву з боку РФ)», – написав Кулеба.
Нагадаємо, що голова ОБСЄ Лінде прибула в Україну з дводенним візитом.
У рамках візиту Анн Лінде проводить у Києві переговори з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.
Крім того голова ОБСЄ у зоні проведення Операції об’єднаних сил на Донбасі особисто ознайомиться з діяльністю Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні та наслідками збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави.
Також у МЗС України зазначають, що наша держава стала першою, яку Анн Лінде відвідує з візитом як нова голова ОБСЄ.
Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський розповів голові ОБСЄ про ситуацію на Донбасі.
19 січня стало відомо, що ОБСЄ скорочує кількість спостерігачів в Україні. В організації повідомили, що зміни зумовлені пандемією коронавірусу.