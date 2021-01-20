  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Кулеба полетів з головою ОБСЄ на Донбас

    • Розсилка
    Голова ОБСЄ лінде перебуває в Україні з дводенним візитом - Кулеба полетів з головою ОБСЄ на Донбас
    Голова ОБСЄ лінде перебуває в Україні з дводенним візитом
    Скріншот з фото у Twitter очільника МЗС Дмитра Кулеби

    Важливо, щоб колега на власні очі побачила наслідки російської агресії, – написав міністр

    Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде вилетіли у зону проведення Операції об’єднаних сил на Донбасі. Про це очільник українського зовнішньополітичного відомства повідомив у Твіттері.

    «Вилітаємо з Анн Лінде на Донбас (попри екстремальний холод). Важливо, щоб колега на власні очі побачила наслідки російської агресії та зусилля України з врегулювання конфлікту та полегшення життя цивільного населення (попри переважну відсутність конструктиву з боку РФ)», – написав Кулеба.

    Нагадаємо, що голова ОБСЄ Лінде прибула в Україну з дводенним візитом.

    У рамках візиту Анн Лінде проводить у Києві переговори з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

    Крім того голова ОБСЄ у зоні проведення Операції об’єднаних сил на Донбасі особисто ознайомиться з діяльністю Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні та наслідками збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави.

    Також у МЗС України зазначають, що наша держава стала першою, яку Анн Лінде відвідує з візитом як нова голова ОБСЄ.

    Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський розповів голові ОБСЄ про ситуацію на Донбасі.

    19 січня стало відомо, що ОБСЄ скорочує кількість спостерігачів в Україні. В організації повідомили, що зміни зумовлені пандемією коронавірусу. 

    Теги: МЗС ОБСЄ Донбас міністр держава Володимир Зеленський президент Дмитро Кулеба населення
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies