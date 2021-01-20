Українці проливають кров на передовій, а Зеленський з Росії отримуватиме гроші за своє шоу

Шоу Зеленського у Росії стануть частиною ідеологічної війни Росії проти України

Мовою оригіналу

Володимир Зеленський, так Крым - это Украина? Или если Вам и Кварталу надо копеечку подзаработать, то не очень? Мало того, что вы продали свой формат России, которая, если Вы еще не забыли, является страной-агрессором, так теперь там еще и сепарские команды выступают. А продукт для СТС делает компания Маслякова, которая проводит игры в оккупированном Крыму.

Интересно, а денежку, Владимир Александрович, получили только за формат или за каждую программу будете получать? И за те программы, в которых будут играть команды сепаров? Интересно, понимаете ли Вы, что эти программы станут частью идеологической войны против Украины? Вы считаете, что так будет логично, если парни на передовой будут проливать кровь и защищать Ваше президентство, а Вы будете из Москвы получать денежку для ремонта своей виллы в Италии или замену окон в лондонском жилье? Может пора пойти на... в отставку? Потому что для лавочника это нормально, а вот для президента Украины нет!

Я с интересом хочу посмотреть на ту шваль, которая будет участвовать в шоу на одной сцене с сепарьем, после возвращения в Украину. Особенно после того, как они пообщаются с теми, кто проливал свою кровь защищая Украину от «руського мира». А эти встречи будут. Уверен. В общем, это дно Зеленскому удалось пробить. Но уверен, что и следующее пробъет. Потому что талантлив, чертяка!

Спасибо Evgeny Gendin, который обратил на это внимание.



Джерело: блог Борислава Берези

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.