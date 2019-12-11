Репортаж про те, хто оселився на засекречених дачах в Криму

Но фактически жители Оливы теперь не могут зарегистрировать свои дома и землю: в октябре 2016 года начальник ФСО в Крыму Николай Кондратюк (*— руководил Службой охраны в Крыму с 2014 по 2017 год, позже занял пост замдиректора ФСО —*) направил в крымское отделение Росреестра письмо с просьбой не вносить в единую кадастровую базу (ЕГРН) попавшие в охранную зону госдач объекты (! , копия письма есть в распоряжении «Проекта»*). Крымские чиновники взяли под козырек (*. Государственный комитет по регистрации и кадастру Республики Крым на запрос «Проекта» не ответил*).

В ноябре 2019 корреспондент «Проекта» встретился с двумя десятками жителей Оливы. У всех одна и та же беда: уже три года люди не могут ни продать свои дома, ни завещать, ни подарить. Кабак купил участок в 2002 году, еще при Украине разработал проект дома и получил разрешение на строительство. В 2016 году ялтинские власти ввели дом в эксплуатацию, присвоили ему адрес, но в оформлении прав собственности Сергею отказали. «Земля под домом моя, ее я успел зарегистрировать в 2015 году, когда [охранной] зоны еще не было, а дом не мой», — пожимает плечами мужчина. Все судебные инстанции в России Кабак уже прошел, остается одна надежда — Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Туда подали иски уже шесть жителей Оливы.

Сосед Кабака по Оливе Игорь Петренко не может оформить права на участок, который в 2013 году ему выделили украинские власти. Три года спустя уже российская администрация Ялты дала добро на окончательную приватизацию земли. Документы готовы, но Росреестр не регистрирует права. В 2014 году у Игоря умер дед, оставив ему в наследство другой домик в Оливе, построенный еще до революции. Теперь Петренко также не может вступить в наследство: «В этом доме еще прабабка моя жила, потом дед, а мне говорят, что прав у меня нет».

Жительница Оливы Татьяна Кожарина принесла на встречу с корреспондентом «Проекта» рукописные метрики родных, датированные началом XX века. «В судах ФСО говорит, что наш поселок строили в 50-60-х годах для обслуживания госдач, — поясняет она важность бумаг. — Но это неправда, люди жили в Мухалатке (* — старое название Оливы*) много веков. Госдачи — не что иное, как имения царских времен».