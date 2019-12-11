Репортаж про те, хто оселився на засекречених дачах в Криму
Маленький Крим для великих людей
Летом 2019 года житель южнобережного крымского поселка Олива Сергей Кабак пошел гулять в горы с девушкой. Гостья хотела увидеть Чертову лестницу — знаменитый горный перевал. Но экскурсия не задалась: на подходе к вершине пару остановили внезапно выскочившие из кустов вооруженные люди без опознавательных знаков. Девушку задержали, а Сергея заставили бежать в поселок за документами. Вернувшись, запыхавшийся мужчина получил от людей в камуфляже ценный совет: «Ты здесь больше не гуляй, в лесу растяжки (сигнальные мины — „Проект“)». Больше с девушками Сергей в горы не ходил (*. Эта история рассказана со слов самого Кабака).
Дача для любителя дзюдо
Как строили госдачи № 6 и 8 в Оливе и для кого там появились ледовый дворец и татами
Вежливые вооруженные люди, появляющиеся в самых неожиданных местах, для жителей Оливы в последние годы стали частью повседневной жизни. Дело в том, что именно в этой части южного берега Крыма, между Форосом и Ялтой, находятся госдачи № 6, 8, 9 и 10, где в советское время отдыхала партийная номенклатура, а позже — первые лица Украины и стран СНГ.
Дачи № 9 и 10
Площадь участка: 21,79 га
Целевое назначение: обеспечение обороны и безопасности
Кадастровая стоимость: 1 072 791 рубль
Собственник: Муниципальное образование городской округ Ялта, летом 2016 года объект передан в бессрочное пользование Федеральной службе охраны в Крыму
Дачи № 6 и 8
Площадь участка: 56,9 га
Целевое назначение: санаторная деятельность
Кадастровая стоимость: 600 516 484 рубля
Собственник: Республика Крым
В ЕГРН зарегистрированы всего четыре объекта капитального строительства на территории — береговые и противооползневые сооружения. Они числятся на балансе ГАУ «Распорядительная дирекция имущества Республики Крым» (*. Минимущества Крыма, которому подчиняется учреждение, на запрос «Проекта» не ответило*).
Войсковая часть № 55002
Площадь участка: 37 га
Целевое назначение: отдых (рекреация)
Кадастровая стоимость: 271 710 559 рублей
В 50 метрах от горок и лавочек поселковой детской площадки стоит КПП госдач № 6 и 8. С самой площадки просматривается часть территории. За последние несколько лет вокруг дач вырос шестиметровый каменный забор с камерами видеонаблюдения (* — по словам местных жителей, при Союзе гособъекты окружал деревянный забор, в украинские времена его заменили на блочный бетонный; чтобы построить шестиметровый каменный в Оливе в 2016 году спилили десятки вековых можжевельников и кипарисов —*), а внутри не прекращаясь идет стройка.
Самый необычный объект на территории — стройка, которую в поселке называют «ледовый дворец», с детской площадки Оливы просматривается его белоснежный металлический каркас. Ледовая арена для Крыма — редкость, на полуострове есть только частные катки в торговых центрах.
О том, что строящийся каркас не что иное, как будущий ледовый каток, рассказали трое сотрудников, работающих на закрытой территории. Это подтверждается и строительными документами, с которыми ознакомился «Проект»: там объект проходит как «крытая хоккейная площадка №65 по ГП на объекте К-117» (*. Объект К-117 — одно из кодовых названий госдач Оливы в системе госзакупок).
На каждой даче — по катку
Ледовые арены есть и на других VIP-объектах, которые связывают с Путиным. В 2016 году РБК обнаружил на Валдае 98 га земли, принадлежащей питерскому ООО «Прайм», учредителем которого выступает некоммерческое партнерство «Поддержка предпринимательских инициатив» отца и сына Юрия и Бориса Ковальчуков. Построенную на этом участке недвижимость «Прайм» сдает в аренду управлению по эксплуатации зданий Управделами президента. Среди объектов упоминается крытый каток площадью 2485 кв.м.
В мае 2019 года «Проект» писал, что в резиденции «Горки 10» на Рублево-Успенском шоссе (* — с 2008 года находится в пользовании ФСО —*) тоже есть ледовая арена. Эту арену упоминал в своих мемуарах глава службы безопасности Ельцина Александр Коржаков: по его данным, она предназначена для созданной Путиным «Ночной хоккейной лиги».
Ледовая арена — не единственная большая стройка внутри: за три года здесь, по данным портала госзакупок, реконструировали бассейны, сауны и купели спа-комплекса (* — на это ушло 28 млн рублей*), отремонтировали систему вентиляции и кондиционирования (* — за 37 млн рублей*), построили общежитие для персонала на 60 койко-мест (* — общая сумма госконтрактов — более 152 млн рублей*), провели противооползневые работы (* за 39 млн рублей*). Заказчиками этих работ в разные годы выступали структура управделами президента в Северо-Западном округе, военно-строительное управление Минобороны, крымское отделение ФСО.
Внутри территории есть еще один забор, скрывающий от посторонних глаз зону отдыха у моря. За ним — многоэтажный спальный корпус «с мраморной отделкой стен и потолка и мраморным лифтом» (*, рассказали «Проекту» подрядчики), большой крытый зимний сад с маленьким, под медной крышей, домиком Крупской. Его оставили как музейную ценность.
Летом 2019 года на месте открытого теннисного корта на госдаче был построен татами (*, рассказали «Проекту» несколько сотрудников госдачи*). На площадке в сосновом лесу возвели сборный каркас из металлоконструкций площадью около 500 кв. метров. Снаружи конструкция напоминает ангар, внутри — зал с мягким покрытием.
Появление ледового катка и татами дало почву для слухов среди рабочих: якобы на этой даче будет отдыхать лично президент Владимир Путин, любитель дзюдо и хоккея. Один из сотрудников, знакомый с графиком работ на объекте, уверяет, что татами спешили достроить к началу августа 2019 года — к визиту президента в Крым. 10 августа Путин участвовал в открытии байк-шоу «Ночных волков» в Севастополе и посетил премьерный показ спектакля «Грифон» по пьесе Тихона Шевкунова в Херсонесе (*. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на вопросы «Проекта» о том, бывал ли Путин на этой даче. Управделами президента также не ответило на вопросы «Проекта»*).
Госдачи в Оливе были построены на месте старинного имения купеческой семьи Кокаревых. Еще в 1921 году в роскошном дворце Кокаревых был организован дом отдыха ВЦИК «Мухалатка», где отдыхали Надежда Крупская, Серго Орджоникидзе, Михаил Фрунзе, Николай Бухарин и другие. Во время войны особняк Кокаревых был взорван отступающими войсками Красной армии, поэтому госдачи пришлось отстраивать вновь. Старинный парк, разбитый на склонах в начале XX века одним из лучших ландшафтных архитекторов Европы Эдуардом Франсуа Андрэ, частично сохранился.
Многоэтажные дома в нижней части поселка Олива нависают прямо над территорией госдач, а потому, несмотря на гигантские заборы и усиленную охрану, местные жители сразу узнают, когда на даче появляются и исчезают гости. В августе 2019 года высокопоставленные гости исчезли довольно быстро. Двое местных жителей рассказали «Проекту», что тогда в питьевой воде якобы нашли бактерии (*, крымский Роспотребнадзор не ответил на запрос «Проекта»*). Еще месяц после того визита по Оливе ходили люди в форме и искали незаконные выгребные ямы, которые могли спровоцировать заражение (*, рассказали «Проекту» местные жители).
Новые обитатели дачи боятся не только бактерий. Так, по спецзаказу у старого, построенного еще при бывших хозяевах, открытого бассейна был сооружен бетонный коридор, напоминающий капонир. Теперь к воде можно пройти незамеченным между бетонными стенами (*, рассказал «Проекту» один из строителей*).
Когда корреспондент «Проекта» пыталась сфотографировать ледовый дворец с детской площадки, из ворот КПП вышли двое крепких мужчин в форме с надписью «охрана» и сделали вид, что прогуливаются мимо припаркованных машин.
Дача для любителя плавания
Кто отдыхает рядом с «дачей Путина» и кого обслуга госдач любила больше всего
Вплотную к госдачам № 6 и 8 расположены еще две госдачи — № 9 и 10. При Украине здесь отдыхали президенты. После присоединения Крыма к России в 2014 году здесь несколько раз видели премьера Дмитрия Медведева (*, рассказали «Проекту» два бывших сотрудника госдач*).
На даче есть спортивно-оздоровительный комплекс с тренажерным залом, совмещенным крытым и открытым бассейном с гидромассажной зоной, двумя контрастными купелями, паровой баней и сауной. В 2017 году на ремонт спорткомплекса потратили 90 млн рублей. Такая же сумма ушла на оборудование автоматизированных систем жизнеобеспечения (*: водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции и кондиционирования, централизованного пылеудаления*).
Работавшие на этой даче рассказывают много историй. Например, что самым демократичным из останавливающихся в Оливе был Виктор Ющенко. На отдыхе он не чурался общества обслуги, здоровался и разговаривал с каждым. Его жена Катерина в конце сезона устраивала ужины за общим столом и дарила работникам маленькие подарки (*, рассказали «Проекту» три сотрудника, заставших времена Ющенко и Януковича*).
Местные жители при Ющенко могли ходить по территории госдач и даже спускаться на пляж. «В кустах, как и сейчас, сидели сотрудники и выскакивали при приближении посторонних, — рассказывает житель Оливы Сергей Кабак. — Но у местных они просто проверяли документы. И вообще, это были их проблемы — пробить по базе, кто ты и зачем идешь».
При Януковиче порядки стали строже (*, уверяют собеседники «Проекта»*). Привыкшие к вольностям сотрудники часто получали выговор «за „европейский“ гонор». Медведева бывшие сотрудники называют «нормальным мужиком», а его жену Светлану — «строгой и требовательной».
Крым не для крымчан
Как новые обитатели госдач мешают старым жителем поселка и почему новое соседство грозит крымчанам лишением жилья
Для Кабака появление новых обитателей дач обернулось не только испорченной прогулкой в горах. Уже три года он, как и несколько десятков его соседей, судится за собственный дом.
Дело в том, что в декабре 2016 года по приказу Федеральной службы охраны вокруг госдач была установлена охранная зона шириной 1 км (! : на кадастровой карте основанием для установления охранной зоны указан приказ Службы охраны в Крыму ФСО РФ № 646 от 29.12.2016*). Формально она лишь ограничивает некоторые виды деятельности, например, запрещает возводить капитальные строения без разрешения ФСО.
Но фактически жители Оливы теперь не могут зарегистрировать свои дома и землю: в октябре 2016 года начальник ФСО в Крыму Николай Кондратюк (*— руководил Службой охраны в Крыму с 2014 по 2017 год, позже занял пост замдиректора ФСО —*) направил в крымское отделение Росреестра письмо с просьбой не вносить в единую кадастровую базу (ЕГРН) попавшие в охранную зону госдач объекты (! , копия письма есть в распоряжении «Проекта»*). Крымские чиновники взяли под козырек (*. Государственный комитет по регистрации и кадастру Республики Крым на запрос «Проекта» не ответил*).
В ноябре 2019 корреспондент «Проекта» встретился с двумя десятками жителей Оливы. У всех одна и та же беда: уже три года люди не могут ни продать свои дома, ни завещать, ни подарить. Кабак купил участок в 2002 году, еще при Украине разработал проект дома и получил разрешение на строительство. В 2016 году ялтинские власти ввели дом в эксплуатацию, присвоили ему адрес, но в оформлении прав собственности Сергею отказали. «Земля под домом моя, ее я успел зарегистрировать в 2015 году, когда [охранной] зоны еще не было, а дом не мой», — пожимает плечами мужчина. Все судебные инстанции в России Кабак уже прошел, остается одна надежда — Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Туда подали иски уже шесть жителей Оливы.
Сосед Кабака по Оливе Игорь Петренко не может оформить права на участок, который в 2013 году ему выделили украинские власти. Три года спустя уже российская администрация Ялты дала добро на окончательную приватизацию земли. Документы готовы, но Росреестр не регистрирует права. В 2014 году у Игоря умер дед, оставив ему в наследство другой домик в Оливе, построенный еще до революции. Теперь Петренко также не может вступить в наследство: «В этом доме еще прабабка моя жила, потом дед, а мне говорят, что прав у меня нет».
Жительница Оливы Татьяна Кожарина принесла на встречу с корреспондентом «Проекта» рукописные метрики родных, датированные началом XX века. «В судах ФСО говорит, что наш поселок строили в 50-60-х годах для обслуживания госдач, — поясняет она важность бумаг. — Но это неправда, люди жили в Мухалатке (* — старое название Оливы*) много веков. Госдачи — не что иное, как имения царских времен».
Что запрещено в охранной зоне по закону
размещать промышленные и сельскохозяйственные предприятия, взрывоопасные и опасные объекты;
строить складские помещения и торгово-развлекательные центры;
устраивать тиры, пейнтбольные и страйкбольные клубы, а также использовать на открытом пространстве изделия, внешне и конструктивно напоминающие оружие;
организовывать частные вертолетные площадки и аэродромы, аэроклубы, пункты запуска аэростатов.
В поселке живет несколько сотен человек. Люди уверены: рано или поздно их либо вынудят бросить свои дома, либо отселят. На встречах с местными представители ФСО якобы высказывали опасения, что «с огородов в сторону госдач мина прилетит» (*, — вспоминали на встрече жители Оливы*). Эти страхи звучат забавно, учитывая, что каждый второй пенсионер здесь служил в 9-м управлении КГБ, а сейчас входит в совет ветеранов ФСО. Уровень подозрительности в поселке зашкаливает: в конце встречи один из участников шепнул на ухо корреспонденту «Проекта», кто из присутствующих может быть «стукачом ФСБ».
Кроме роскошного имения купца-старообрядца Кокорева, в Оливе находилась дача супруги видного государственного деятеля начала XIX века Виктора Кочубея и усадьба таврического губернского предводителя дворянства Вильгельма Олива — его имя дало поселку современное название. В поселке сохранилась школа, на постройку которой давал 200 рублей Антон Чехов (*, рассказали местные жители*). На старом кладбище Мухалатки есть могилы середины XIX века.
Дача для любителей вертолетов и гидроциклов
Как ФСБ развернула самую масштабную стройку в Крыму
Когда едешь по трассе Севастополь — Ялта в какой-то момент море справа исчезает, а вместо него — на целую минуту (*, протяженность забора вдоль трассы — около 700 м*) — вырастает шестиметровый металлический забор. Он появился в Оливе в 2016 году и отрезал часть прибрежной территории от скалы Ифигения (* — памятник природы регионального значения —*) до государственных дач № 6 и 8 — тех, что теперь называют «дачей Путина».
За забором находится бывший санаторий «Таврия», когда-то принадлежавший структурам группы «Приват» украинского олигарха Игоря Коломойского. В 2014 году санаторий был национализирован, и его даже пытались выставить на торги.
Однако в 2016 году земля «Таврии» была официально передана в бессрочное пользование ФГКУ «Войсковая часть 55002» — это хозуправление ФСБ. С тех пор там проходит одна из самых масштабных строек на Южном берегу Крыма.
На территории за три года появились четыре вертолетные площадки: три — на скалах (*, вертолетные площадки находятся на землях особо охраняемых территорий, на кадастровой карте как капитальные объекты не обозначены), одна — на сваях в море (! : по данным портала госзакупок, строительство обошлось в 81 млн рублей, укрепление площадки тетраподами, чтобы не смыло при шторме — в 151 млн рублей*). Новая набережная отделана гранитом: плитка, парапеты, балясины — все массивное, из цельных кусков камня (*, рассказали «Проекту» люди, побывавшие внутри периметра*). На набережной высажены клумбы и взрослые деревья бонсайных и топиарных форм. Все дорожки на территории покрыты красным асфальтом, ездить по которому рабочим запрещено. Попасть с набережной в спальный корпус можно с помощью стеклянного лифта. Сам корпус и гостевые дома отделаны натуральным камнем (* — это описание подтвердили два собеседника «Проекта», побывавшие внутри*).
В 2018 году на территории бывшего санатория были возведены с нуля два больших корпуса (*, 8097 и 3949 кв. метров соответственно*), два административно-хозяйственных здания (*, более 1000 кв. метров каждое*), многоэтажные гаражи (*, один из них — трехэтажный*). Также на даче находятся коттеджи для гостей, семь открытых водоемов и бассейнов (*, от 7,2 до 161,6 кв. метров*), бар на пляже с камином и смотровой площадкой, климатопавильон, сауна, теннисный корт. Вода в бассейны подается с глубины моря (*, специально для этого водолазы проложили в море трубу длиной около 200 метров*).
Объект полностью автономен: он оборудован системой очистки воды, стоков, подача энергии дублируется дизель-генераторами. Здесь есть свой парк электрокаров обслуживания (*, для снижения шума и выбросов, *) и пожарный КАМАЗ. На берегу — гараж для гидроциклов (*, рассказывают сотрудники).
Объект ФСБ — самый охраняемый в Крыму (*, утверждают собеседники «Проекта», побывавшие на территории нескольких госдач*). Идущий вдоль трассы шестиметровый забор — лишь первый контур. За ним — еще один. Между заборами — тропа наряда, патрулируется раз в час. На территории — больше сотни камер, у забора — сигнальные мины-ловушки, на видовых площадках — посты наблюдения: минимум два человека одновременно следят за перемещениями на море. Подозрительные объекты — яхты или лодки — перехватывает охрана на гидроциклах, а любопытных, фотографирующих дачу с берега, фиксирует беспилотник.
Полеты гражданских беспилотников над всей этой местностью запрещены (* из-за статуса охранной зоны*). И невозможны: поднявшийся в воздух квадрокоптер тут же теряет сигнал. Для контроля неба в поселке была построена башня-«глушилка» (*, с тех пор, как она заработала, в Оливе и Кастрополе частично пропали мобильная связь и интернет, рассказывают местные жители*).
Так из довольно скромного по современным меркам пансионата «Таврия» превратилась в элитную дачу. Сотрудники встречали здесь высших чинов ФСБ и ФСО: в частности, директора службы безопасности Александра Бортникова (*. Пресс-службы ФСО и ФСБ не ответили на запросы «Проекта»*).
Таинственный подрядчик
Кто строит дачи в санкционном Крыму
У «дачи Путина» и «Таврии» есть кое-что общее: генподрядчиком строительства выступает группа компаний «Трансстройинвест» (ТСИ) и аффилированные с ней лица (*, рассказал «Проекту» один из подрядчиков со ссылкой на документы, его слова подтвердили сотрудники дачи*). Публично про это не сообщалось, но, по словам собеседников «Проекта», именно ТСИ строила новые корпуса и набережную на даче ФСБ, а годом позже — татами и ледовый дворец на госдаче №6 и 8. Владелец ТСИ Алексей Фоменко лично приезжал на VIP-стройки (*, рассказывают строители*).
Структура связей компании «Трансстройинвест»
Про 40-летнего отца пятерых детей Фоменко еще недавно никто не знал, но в 2019 году его компания построила элитный ЖК «Софийский» на Софийской набережной с видом на Кремль. Это одно из самых дорогих мест Москвы, а стоимость квадратного метра жилья в ЖК стартует от 536 тыс. рублей, с видом на Кремль — от 1,1 млн рублей. ТСИ работает на московском рынке господрядов с 2013 года (*, в частности, связанные с ТСИ юрлица ООО «Трансстройинвест» и «Региональная строительная компания»*), она также выполняла господряды по реконструкции аэропортов Внуково, Домодедово, Пулково, участвовала в проектах РЖД.
В Крыму ТСИ строила жилые дома для военнослужащих в Джанкое и Армянске (* — 8 домов на 647 квартир*), логистический центр для стройматериалов в поселке Гвардейское под Симферополем, элитный жилой комплекс в Парковом (*, два высотных корпуса в окружении вилл*).
В 2014 году компания Фоменко спонсировала акцию правительства Москвы по раздаче футболок «Санкции? Не смешите мои искандеры» и «Тополь санкций не боится». Основное предприятие группы ООО «Трансстройинвест» (*, с уставным капиталом 100 млн рублей, *) находится в залоге у государственного банка ВТБ, а с ноября 2017 года «Трансстройинвест» пользовался товарными знаками ВТБ (*. В компании «Трансстройинвест» и в пресс-службе ВТБ оставили вопросы «Проекта» без комментариев*).
Дача для любителей Путина
Как друзья президента отгородили от жителей заповедный мыс
Олива — не единственное место на побережье, где местные жители ограничены в передвижениях из-за новых строек. Урочище Батилиман — крошечный отрезок берега у неприступного мыса Айя в Севастополе, одно из немногих мест на Южном берегу Крыма, где можно пожить у моря дикарем в палатке. Летом 2019 года правительство Севастополя неожиданно объявило о закрытии дороги в Батилиман (*! распоряжение об этом появилось на сайте правительства*). Формальная причина — плохое состояние асфальта (*, после возмущения местных жителей полное закрытие заменили на ограничение скорости до 30 км/ч*). Однако местные жители уверены, что дело в особняке, стоящем в заповедном можжевеловом лесу. Его начали строить еще при Украине, и среди местных жителей он сразу получил название «дача Януковича». При России у особняка появились новые, весьма влиятельные хозяева.
Строительство роскошной дачи на территории базы отдыха «Мыс Айя» госпредприятия «Укравтодор» началось в середине двухтысячных, когда база была приватизирована компанией, которую СМИ связывали с Александром Януковичем, сыном экс-президента Украины. В первые годы российской власти недостроенную дачу хотели было снести по суду (!. Соответствующее решение было вынесено Балаклавским районным судом в феврале 2015 года после прокурорской проверки: выяснилось, что дачу строили без документов с нарушением границ землеотвода*). Но вскоре решение отменили, а недострои выставили на торги.
База отдыха «Мыс Айя»
Площадь: 8 участков общей площадью около 9 га
Целевое назначение: туристическое обслуживание
Кадастровая стоимость: 223 272 630 рублей
Собственник земли: город Севастополь, участки сданы в аренду ООО «Берег» на 9 лет в 2016 и 2018 годах. Годовая арендная плата за пять участков — около 14 млн рублей.
В 2016 году здания выкупило питерское ООО «Шанс», принадлежащее контролируемому Юрием Ковальчуком банку «Россия». Структуры Ковальчука вообще имеют широкие бизнес-интересы в Крыму: от нового терминала аэропорта в Симферополе до пансионатов и винодельческих предприятий. В 2017 году дача была передана новосозданному питерскому ООО «Берег», директором которого числится Павел Зайцев — давний партнер совладельцев «России».
Чтобы увидеть дачу, нужно проникнуть на базу отдыха «Батилиман», пройти с полкилометра по асфальтовым дорожкам, спуститься по крутой тропе вдоль ржавого забора, свернуть в сосновый лес и выйти к побережью. Именно с берега моря в начале лета 2019 года корреспондент «Проекта», участвовавшая в совместном выезде депутатов, общественников и журналистов к перекрытым пляжам Батилимана, смогла сделать кадры большой стройки.
Основное здание «дачи Януковича» с 2015 года изменилось: его расширили и надстроили. Медная крыша особняка исчезла, вместо нее появилась новая. На участке ведутся работы по обустройству набережной с волнорезами. Работают водолазы и один из крупнейших на Черном море плавкранов «Севастополец-1» (! , по данным портала госзакупок, сутки аренды подобного крана стоят около 290 тыс. рублей*).
Павел Зайцев — давний партнер совладельцев банка «Россия» по некоммерческим проектам. Вместе с Кириллом Шамаловым он выступает учредителем питерского НП «Возрождение традиций и культуры загородного отдыха „Южный парк“», с Петром Колбиным и Геннадием Тимченко — НП «Развитие рынка эффективных инвестиций», с Дмитрием Мансуровым — ассоциации «Возрождение морских традиций».
Зайцев является резидентом корпоративного поселка у курорта «Игора» в Ленинградской области, где в 2015 году состоялось бракосочетание предполагаемой дочери Путина Екатерины Тихоновой и Кирилла Шамалова.
Строительство не окончено, а побережье Батилимана уже обезлюдело. Соседние базы отдыха «Батилиман» (* (госпредприятие «Пансионаты Севастополя», которому принадлежит база, на запрос «Проекта» не ответило)*) и «Янос» этим летом не работали (*, в прошлые годы их использовали как общежития для строителей дачи*). Детский лагерь «Чайка» (*, принадлежащий 13-му судоремонтному заводу Черноморского флота, *) в следующем сезоне принимать детей, скорее всего, не будет (*, рассказал «Проекту» директор лагеря Павел Копытцев, отказавшись обсуждать причины*). Летом 2019 года Министерство обороны перекрыло единственный на побережье общедоступный пляж, огородив его забором с колючей проволокой. Пляж вместе с базой отдыха «Таврида» перешел военным по распоряжению губернатора Севастополя Сергея Меняйло в 2015 году. Подробнее о документе — в репортаже «Крым не ваш. Как минобороны отбирает земли у людей, поверивших в российский Севастополь».
Косвенно о высоком статусе будущих гостей дачи говорит запрет на строительство смотровых площадок на скалах. По обрывам горы Куш-Кая над Батилиманом проходит эко-маршрут «Большая севастопольская тропа», созданный Центром развития туризма правительства Севастополя. Устроителям тропы посоветовали не размещать смотровые площадки на вершине Куш-Каи, а перенести их ниже, где дача в Батилимане не будет видна (*, рассказали «Проекту» сотрудники Центра*). В пресс-службе Центра развития туризма Севастополя на вопросы «Проекта» ответили, что смотровая площадка перенесена на другую вершину, поскольку «на Куш-Кая выходит более 25 профессиональных альпинистских маршрутов».
Сотрудники соседних баз отдыха и строители, работавшие на объекте, считают, что дача перестраивается для председателя Совета федерации Валентины Матвиенко. (*В пресс-службе Совета федерации «Проекту» заявили, что Матвиенко к рекреационному объекту отношения не имеет*). Ее видели на стройплощадке в начале июня 2018 года. (* 5 июня глава Совфеда открывала детский лагерь «Ласпи» в пяти километрах от Батилимана*). Аналогичную версию в Facebook в мае 2019 года высказал экс-чиновник Минэкономразвития Крыма Петр Саврасов. После публикации его вызвали в ФСО Крыма в Симферополе и настоятельно попросили удалить пост (*, рассказал «Проекту» сам Саврасов*).
Не ходите тут
Почему фото с видом на море в летнем Крыму запрещены
Этим летом житель Оливы Сергей Кабак с друзьями загорал под зонтиком на пляже между госдачами № 9 и 10 и санаторием «Меллас». Неожиданно из воды показались водолазы и потребовали у отдыхающих документы. С тех пор Сергей не ходит не только в горы, но и на этот пляж (*, рассказал сам Кабак*).
В последние годы в августе-сентябре территория на Южном берегу Крыма от Ласпинского перевала и почти до Симеиза превращались в запретную зону. На тропах туристов поджидали вооруженные люди без опознавательных знаков. Они представлялись то бойцами ФСО, то сотрудниками Росгвардии, то полицейскими. На вопрос, с чем связана проверка, отвечали, что проводятся учения, просили гуляющих не подходить к обрывам, не смотреть вниз и, главное, не фотографировать берег.
Корреспондент «Проекта» несколько раз встречала вежливых людей около госдач. Впервые — еще в начале 2018 года, при попытке сфотографировать пансионат ФСБ. Едва автомобиль притормозил у обочины дороги около забора объекта, из кустов вывалился мужчина в форме и потребовал удалить весь отснятый материал. Во время поездки в Оливу в ноябре 2019 года корреспондент проекта осматривала дачу ФСБ со стороны скалы Ифигения, а с забора за процессом пристально наблюдал охранник. Не заметив опасности в селфи на фоне моря, он скрылся в своей сторожке.
Джерело: proekt.media