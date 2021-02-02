Тисячі дрібних «інвесторів-дегенератів» з форума на reddit потопили великого біржевого гравця на акціях

Дії учасників форуму WallStreetBets вже встигли назвати «повстанням проти фінансової машини», або «справжня окупація Волл-Стріт»

Головна новина тижня у США – це ситуація з акціями мережі крамниць компакт-дисків з іграми під назвою GameStop, які збільшилися в ціні майже як амстердамські тюльпани. Винуватцями називають форум на reddit, куди біржові гравці-аматори неначе перейшли з сумнозвісного 4chan та змогли організувати вдалу атаку на великі компанії Wall Street.

Історія почалась кілька місяців тому, коли дописувач на форумі r/WallStreetBets (гасло: «4chan, який дібрався до блумберг-терміналу», учасники називають себе інвесторами-дегенератами) розказав читачам, чому він купив на $50 тис. опціони на придбання акцій відносно маловідомої за межами Сполучених Штатів компанії GameStop. Зараз, після зростання ціни, його виграш становить кілька мільйонів.

Графік: NYT

Коротко: у правління компанії GameStop тоді зайшов дуже успішний бізнесмен, який мав історію розвитку іншої схожої компанії, а її фундаментальні показники були значно кращими, ніж це відображала ціна акцій. Також інші учасники форуму виявили, що один із великих фондів, які торгують акціями, Melvin Capital Managment мав на той момент протилежну, «коротку» позицію, тому що очікували падіння ціни (якщо дуже спрощувати, ось що таке «гра в коротку»: фонд продав за поточною ціною позичені на короткий час акції, щоб купити їх назад, коли ціна впаде, і віддати позичені акції початковим власникам – а прибуток залишити собі). На форумі r/WallStreetBets дуже не люблять великі фонди, які торгують «в коротку» (для цього треба мати справді великий капітал), і використовуючи відомий мем, називають їх «педоведмедями« (гра слів: на біржевому сленгу «ведмеді» – це ті, хто грає на пониження ціни).

Тому, щоб покарати Melvin і заробити трохи грошей, у справу втрутилася велика кількість дрібних гравців із форуму, що організувалися і домовилися лише купувати акції GameStop. На момент, коли Melvin мав віддати «позичені» акції, він не зміг купити їх назад – ажіотажний попит дрібних гравців на акції підняв ціну, що збільшило попит і ще більше збільшило ціну і так далі (це називається «short squeese» проти Melvin). 26 січня акції піднялися ще більше після схвального твітта від Ілона Маска. Гасло учасників форуму »ми можемо дуркувати довше, ніж ви можете залишатись платоспроможними» цього разу спрацювало.

Нічого з цього не відбулося би без ще однієї складової: сервісів на кшталт тих, що пропонує стартап Robinhood, коли можна торгувати акціями за допомогою програми на смартфоні, що драматично знизило ціну входження на біржу та дозволило участь у торгах великій кількості дрібних інвесторів.

Що у підсумку? Поки що невідомо, чим це закінчиться, але станом на сьогодні:

Melvin практично виведений з гри (вони втратили дуже багато на цій позиції та були змушені прийняти допомогу сумою майже у $3 млрд (!) від інших фондів за частку у компанії). 27 січня Melvin оголосили, що вони зафіксували збиток і вийшли з цієї короткої позиції (остаточна сума поки невідома)

Учасники цього та інших подібних форумів знайшли ще кілька «коротких» позицій на ринку і сильно збільшили ціну інших акцій. Є ознаки, що схожі події можуть відбутися найближчим часом і на ринках Європи

Комісія з цінних паперів видала заяву про те, що вони «уважно стежать за можливими нестабільностями» на ринку, фахівці називають ситуацію безпрецедентною та загрозливою і лякають втратою керованості на біржах. Можливо, з'являться нові правила регуляції для мільйонів мемо-трейдерів (як їх вже назвали через широке використання мемів під час обговорень у себе на форумі), або навіть їх заборони.

Дії учасників форуму WallStreetBets вже встигли назвати «повстанням проти фінансової машини», або «справжня окупація Волл-Стріт». WSJ пише, що між професійними трейдерами та аматорами з форумів відбувається війна, у якій поки перемагають останні. Циніки ж вважають, що це насправді гра інших великих гравців, які прикриваються дрібними інвесторами з reddit. Ці гравці за угодою зі згаданим вище Robinhood першими за весь ринок отримують заявки на купівлю та продаж акцій від мільйонів його користувачів та можуть використовувати ці важливі дані у своїх моделях прогнозу цін або навіть, щоб корегувати свої дії під час швидкісної торгівлі на біржі.

Джерело: texty.org.ua