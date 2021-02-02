В США копи одягли наручники на дитину, бо та погрожувала вбити свою матір

Жінка викликала поліцію, бо 9-річна донька погрожувала їй вбивством, а на себе збиралася накласти руки

В американському місті Рочестер, поліцейські одягли наручники на 9-річну дівчинку та заприскали її перцевим балончиком. Дитина пручалася та не хотіла сідати у поліцейське авто.

Про інцидент повідомляє CNN.

Все сталося у штаті Нью-Йорк. Копів викликала матір дівчинки. За її словами, дитина погрожувала їй вбивством, а на себе обіцяла накласти руки.

Водночас, на відеокамерах видно, що поліцейські намагались посадити дівчинку у автівку, а та не хотіла. Після чого правоохоронці розпилили на неї балончик.

Зазначається, що на натільних камерах правоохоронців видно, що дитина тікала від них, а ті намагались її наздогнати, щоб надати їй допомогу. Окрім того, дівчинка штовхала офіцера та збила його натільну камеру.

На них також чутно, як жінка-поліцейська каже дитині: «Це твій останній шанс, інакше перцевий балончик потрапить прямо в очі». Десь за хвилину інший офіцер сказав: «Просто заприскай її».

Дитину доставили до лікарні, звідки пізніше виписали. За повідомлення місцевої поліції, причетних до події копів відсторонили, а начальника відділу звільнили.

Нагадаємо в грудні в місті Нешвілл стався вибух автомобіля, який правоохоронні органи США вважають навмисним актом.

Троє людей зазнали поранень, десятки будівель та міська інфраструктура пошкоджені.

У автофургоні через динамік відтворювалося записане повідомлення, де йшлося, що бомба вибухне за 15 хвилин. На місце негайно прибув загін вибухотехніків, однак вони не встигли знешкодити пристрій.

Згодом правоохоронці виявили людські рештки в місці вибуху замінованого фургона.