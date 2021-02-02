  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Нерухомість Трампа втратила вартість через народне невдоволення екс-президентом

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    За словами експертів з нерухомості, більшість об'єктів є &laquo;дійсно хорошими&raquo; - Нерухомість Трампа втратила вартість через народне невдоволення екс-президентом
    За словами експертів з нерухомості, більшість об'єктів є «дійсно хорошими»
    Фото з відкритих джерел

    Фахівці припускають, що ситуація зміниться, коли ставлення до колишнього лідера США набуде позитивних ознак

    Хмарочоси під брендом колишнього президента США Дональда Трампа на Манхеттені (Нью-Йорк) впали в ціні – будинки подешевшали на 17 відсотків з 2016 року, коли політик переміг на виборах. В середньому по Манхеттену ціни за вказаний період впали тільки на дев'ять відсотків.

    Про це пише Business Insider.

    П'ять років тому середня ціна квадратного фута в семи нью-йоркських об'єктах нерухомості, якими управляє Trump Organization, становила 2065 доларів. У 2017 році, вже після обрання і інавгурації Трампа, ця цифра знизилася до 1903 доларів, а в 2020 році опустилася до рівня в 1619 доларів за квадратний фут.

    Однак, як кажуть ріелтори, переїзд Трампа допоможе зробити житло в його висотках доступнішим. Йдеться про найвідоміший хмарочос – «Вежа Трампа» на П'ятій авеню. Крім офісів в 58-поверховому будинку є апартаменти і готельні приміщення.

    За словами фахівців, більшість об'єктів є «дійсно хорошими». Ціни на них, швидше за все, знову виростуть, коли невдоволення екс-лідером США, зокрема, через штурм Капітолію, вщухне. На даний момент саме ім'я Трампа є «досить радіоактивним», стверджують експерти з нерухомості.

    Нагадаємо, депутат Європейського парламенту від Естонії Яак Мадисон номінував колишнього президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру.

    Читайте також: КДБ і Трамп: 40 років співпраці і інші історії про секс, жадібність, владу і зраду
    Теги: США нерухомість Дональд Трамп Нью-Йорк ціни житло
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies