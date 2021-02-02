Нерухомість Трампа втратила вартість через народне невдоволення екс-президентом

Фахівці припускають, що ситуація зміниться, коли ставлення до колишнього лідера США набуде позитивних ознак

Хмарочоси під брендом колишнього президента США Дональда Трампа на Манхеттені (Нью-Йорк) впали в ціні – будинки подешевшали на 17 відсотків з 2016 року, коли політик переміг на виборах. В середньому по Манхеттену ціни за вказаний період впали тільки на дев'ять відсотків.

Про це пише Business Insider.

П'ять років тому середня ціна квадратного фута в семи нью-йоркських об'єктах нерухомості, якими управляє Trump Organization, становила 2065 доларів. У 2017 році, вже після обрання і інавгурації Трампа, ця цифра знизилася до 1903 доларів, а в 2020 році опустилася до рівня в 1619 доларів за квадратний фут.

Однак, як кажуть ріелтори, переїзд Трампа допоможе зробити житло в його висотках доступнішим. Йдеться про найвідоміший хмарочос – «Вежа Трампа» на П'ятій авеню. Крім офісів в 58-поверховому будинку є апартаменти і готельні приміщення.

За словами фахівців, більшість об'єктів є «дійсно хорошими». Ціни на них, швидше за все, знову виростуть, коли невдоволення екс-лідером США, зокрема, через штурм Капітолію, вщухне. На даний момент саме ім'я Трампа є «досить радіоактивним», стверджують експерти з нерухомості.

Нагадаємо, депутат Європейського парламенту від Естонії Яак Мадисон номінував колишнього президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру.