Шершні атакували дитсадочки та школу в Маріуполі



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За допомогою до рятувальників звернулася адміністрація дошкільних закладів

У місті Маріуполь у п'ятницю, 31 травня, рятувальники знищили гнізда шершнів у 3-х дитячих садочках, загальноосвітній школі №9 та Адаптаційному центрі. Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС України у Донецькій області.

«Протягом 31 травня рятувальники 3 Державного пожежно-рятувального загону знищили гнізда шершнів у 3-х дитячих садочках, загальноосвітній школі (№9 – ред.), та Адаптаційному центрі у місті Маріуполь», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за допомогою до рятувальників звернулася адміністрація дошкільних закладів.

Зважаючи на те, що дітлахи максимум часу у теплу пору року проводять на вулиці, вони можуть потрапити на небезпеку біля гнізд шершнів. Тому рятувальники за допомогою горючої суміші провели випалювання гнізд на дитячих майданчиках.

Нагадаємо, на Тернопільщині місцеві мешканці звернулись до правоохоронців щодо масової загибелі бджіл.

Також нагадаємо, що минулого року у Дніпрі шершні вбили людину