Як російська пропаганда Парубія перетворила в любителя Гітлера



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Андрій Парубій

Хроніка створення фейку

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3 сентября в эфире программы «Свобода слова» на канале ICTV спикер Рады Андрей Парубий, отвечая на вопрос политолога Владимира Фесенко о ситуации с принятием закона о референдуме, сказал: «Вы правы, говоря о законе про референдум. Это тоже один из вопросов, который мы должны решить – и решить очень грамотно и справедливо. (…) Но по закону про украинский референдум у нас все еще есть дискуссии. Я сам большой сторонник прямой демократии. Я когда-то даже на научном уровне этим занимался. Кстати, скажу вам, что человеком, который наиболее практиковал прямую демократию был Адольф Алоизович в 30-е годы. И мы должны об этом тоже помнить, потому что в те 30-е годы это был один из ключевых способов, в том числе, и манипуляций. Поэтому этот закон должен быть ответственным. В том числе таким, который давал бы возможность (голосовать – Г.С) на местном уровне. Кстати, в Швейцарии наиболее распространены не общегосударственные референдумы, а местные» (таймкод 20:24)

Ничего из заявленного Парубием не шокировало присутствующих в студии экспертов и ведущего: по иронической интонации, называнию Гитлера по имени-отчеству, по контексту было понятно, что Парубий имеет в виду: Гитлер был диктатором, но чтобы превратиться в него, использовал механизмы прямой демократии, чтобы сосредоточить власть в своих руках. Известно, чем это закончилось – и Парубий намекает на опасную возможность использования механизмов прямой демократии для установления диктатуры.

Политолог Владимир Фесенко подтвердил слова Парубия, уточнив, что с тех пор ФРГ полностью отказалась от проведения референдумов, да и США практически не используют такую практику – за исключением отдельных штатов.

Никакой реакции его слова не вызвали и у украинских СМИ – ни вечером 3 сентября, ни в первой половине дня 4 сентября.

4 сентября, в 15:18 российский ресурс «РИА Новости» опубликовал заметку с заголовком «Спикер Рады назвал Гитлера "самым большим" демократом». В ней приводилась неполная цитата Парубия: «Я сам огромный сторонник прямой демократии. <…> Кстати, скажу вам, что самым большим человеком, который практиковал прямую демократию, был Адольф Алоизович в 30-х годах». Также в заметке говорилось, что Парубий «призвал не забывать вклад фюрера в ее (демократии) развитие».

4 сентября, в 15:18 российский ресурс «РИА Новости» опубликовал заметку с заголовком «Спикер Рады назвал Гитлера "самым большим" демократом». В ней приводилась неполная цитата Парубия: «Я сам огромный сторонник прямой демократии. <…> Кстати, скажу вам, что самым большим человеком, который практиковал прямую демократию, был Адольф Алоизович в 30-х годах». Также в заметке говорилось, что Парубий«призвал не забывать вклад фюрера в ее (демократии) развитие».

Повторимся: Парубий НЕ называл Гитлера «самым большим демократом» и НЕ призывал оценить вклад Гитлера в развитие демократии – он напоминал зрителям, что Гитлер активно использовал ее в своих целях, и об этом следует помнить.

Также в заметке«РИА Новости» были упомянуты два скандала:история бывшей львовской учительницы и местного депутата Марьяны Батюк, которая цитировала Гитлера в соцсетях в день его рождения, и антисемитские высказывания бывшего консула Украины в Гамбурге Василия Марушинца.

Не сразу,после паузы в почти четыре часа, в 18:59 4 сентября материал РИА Новости с незначительными правками был опубликован ресурсом «Страна.uа»с заголовком «Парубий назвал Гитлера "самым большим демократом"». В материале «Страна.uа»приводилась та же усеченная фраза, что и в материале «РИА Новости», а также содержалась та же фраза о «вкладе фюрера в развитие демократии» и тот же контекст – скандалы с Батюк и Марушинцом.

Найдите десять отличий: вверху заметка РИА Новости, внизу - Страны.ua

После появлении публикации на «Страна.uа» с теми же акцентами и теми же заголовками, практически дословно, текстбыл опубликован следующими ресурсами:

4 сентября, 17:22, «Главред»: «"Самый большой демократ". Спикер Рады Парубий "отличился" шуткой в эфире ТВ: опубликовано видео». Сейчас новость удалена и материал доступен только в кэше Гугла.

4 сентября, 19:18, Комментарии: «Парубий назвал Гитлера «самым большим демократом» (ВИДЕО)»

4 сентября, 20:34, ГолосUA: «Парубий назвал Гитлера «самым большим демократом» - СМИ (ВИДЕО)» В материале при этом нет видео.

4 сентября, 21:01, КП в Украине: «Парубий заявил, что самым большим демократом был Адольф Гитлер»

4 сентября, 21:28, Корреспондент: «Парубий вспомнил о прямой демократии Гитлера». В материале этого ресурса была добавлена фраза «При этом эксперт в студии напомнил, что ни Германия, ни США не отказались отпроведения референдумов» – хотя Фесенко говорил прямо противоположное.

4 сентября, 22:14, Волиньскі новини: «Парубій назвав Гітлеранайбільшим демократом в історії. відео»

4 сентября, 23:29, Знай.юua:«Парубий внезапно расхвалил Адольфа Гитлера, скандал набирает оборотов, украинцы в ярости». На этом же ресурсе, но уже 5 сентября в 9:08 появилась та же публикация, но с заголовком «Парубий поделился своими влажными мечтами о Гитлере: видео».

4 и 5 сентября с такими же заголовками о том, что Парубий назвал Гитлера «самым большим демократом» выходили новости на российских и сепаратистских ресурсах – «Звезда», еще раз РИА Новости, «Украина.ру», ТАСС, «НТВ», Лайф!, «РБК», «ДНР Ньюз» «Газета.ру»,РИА ФАН – три последних, в отличии от перечисленных украинских ресурсов и изначальной публикации на сайте «РИА Новости», цитировали Парубияболее точно – включая его фразу о референдуме как средстве манипуляции. Также в свою публикацию «Величайшим человеком, который практиковал прямую демократию, был Адольф Алоизович, - Парубий» более широкий контекст и более полную цитату добавили «Украинские новости» 5 сентября.

В украинской википедии с 5 сентября сообщается, что Парубий назвал "Гитлера настоящим сторонником прямой демократии". В российской версии википедии этой правки нет

Единственным ресурсом среди тех, кто публиковал материалы на тему «Парубий высказался о Гитлере» и полностью опубликовал цитату Парубия из программы «Свобода слова», а также описал исторический контекст, о котором говорил спикер – оказался сайт zaxid.net.

5 сентября, в 11:38 на официальной странице Виктора Медведчука в фейсбуке был опубликован пост, в котором сообщалось: «В любой демократической стране после подобного заявления спикер обязан подать в отставку или же отправить его в отставку должен парламент».

В этот же день на канале «112 Украина» в эфире возникла бегущая строка «Парубий назвал Гитлера наибольшим человеком, который практиковал демократию»и ведущие просили прокомментировать гостей студии именно эту фразу. Гости фразу осуждали, и обязательно упоминали необходимость отставки спикера. Так, Евгений Червоненко потребовал отставки Парубия.Вадим Рабинович тоже – причем Рабинович в комментарии каналу сказал, что Парубий«потребовал признать Гитлера героем» (журналистка не возразила). Позже он заявил, что подаст в суд на спикера парламента (об этом на канале вышло три новости). Также о «неэтичности» заявлений спикера говорил с ведущими бывший министр юстиции Лавринович – в титрах тема беседы была названа так: «Может ли возглавлять парламент человек, который считает Гитлера великим демократом».Высказывался об этом и Андрей Лесик, член партии «Украинский выбор», представленный в эфире «депутатом 6 и 7 созыва харьковского горсовета». Ведущий Денис Жарких в программе с Ириной Тиран обсуждали «неонацизм в украинской политике», и оба пришли к выводу, что «человек должен отвечать за свои слова». Естественно, что в новостной ленте канала процитировали мнение Медведчука – и он, в свою очередь, также потребовал отставки Парубия, указав при этом, что «эталоном прямой демократии является Швейцария». Хотя именно это и говорил в эфире «Свободы слова» сам спикер парламента.

В полном соответствии с пожеланиями «юриста и правозащитника» канал NewsOne оказался самым активным в продвижении новостей о Парубие: в его эфире говорили об этом практически два дня – особенно эта тема беспокоила ведущую вечернего прайма Диану Панченко. С ней и другими ведущими об этом говорили еще раз Червоненко и Рабинович, а также Виктор Балога, Макс Бужанский, некий политолог Лазарев, Нестор Шуфрич, Михаил Добкин (в программе с Василием Головановым), депутат Юрий Деревянко, Руслан Коцаба в своей программе, цитируя Медведчука. Все призывали к отставке Парубия и обвиняли его в пропаганде фашизма.

Также инициативу Портнова поддержали на «Стране.uа»– в публикации «От социал-националистов до Гитлера-демократа. В соцсетях обсуждают скандальное заявление спикера Парубия», где прямо сообщалось, что «Андрей Парубий, похваливший вчера Гитлера, уже работал в партии с заметным нацистским подтекстом». Комментировали в материале высказывание Парубия только определенные пользователи соцсетей: тот же Портнов, Елена Лукаш, Макс Бужанский, обозреватель издания «Украина.ру» Андрей Манчук, Денис Гороховский и Алексей Куракин, на которого любит ссылаться news-front.

6 сентбря. Спустя двое суток после начала информационной кампании «Парубий обожает Гитлера» ряд изданий, но далеко не все вышеперечисленные, опубликовали слова Парубия, где он опровергал приписанные ему высказывания. Парубий сказал об этом, выступая в Раде – то есть за комментарием к нему лично два дня никто не обращался (в публикациях об обращении к нему журналистов или отказе спикера дать комментарий, не сообщалось).

Материалы, в которых спикер подчеркнул, что он сказал на самом деле, а не что ему приписали, вышли на «Стране.юа», «КП Украина», «112», «Українських новинах» - последние озаглавили новость «Парубий "прикрылся" Путиным, объясняя свои слова о Гитлере». Страна.ua дала слова Парубия под заголовоком «Парубий отреагировал на критику в свой адрес после скандального заявления о Гитлере-демократе», «КП в Украине» - «Парубий объяснил свои слова о "демократе Гитлере" », 112-ый – «Парубий прокомментировал обвинения против него касательно упоминания Гитлера».

Примечательно, что все ресурсы, публиковавшие разъяснение слов Парубия, (кроме «Українських новин») в материалах указывали его полную первоначальную цитату: «"Человеком, который практиковал "прямую демократию", был Адольф Алоизович, в 30-х годах. Мы должны об этом тоже помнить. Потому что в те 30-е годы это был один из ключевых способов, в том числе, манипуляций", - сказал тогда Парубий». «КП в Украине» даже добавили фразу, что спикер «иронизировал» над Гитлером.

Удивительно, что два предыдущих дня, прошедших с момента появления статьи на РИА Новости, ни иронии в словах Парубия, ни его слов о манипуляциях в нацистской Германии, в перечисленных украинских СМИ не слышали.

Джерело: Детектор медіа