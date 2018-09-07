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    ПАРЄ закликало Україну поважати право Седлецької на конфіденційність джерел

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    ПАРЄ - ПАРЄ закликало Україну поважати право Седлецької на конфіденційність джерел
    ПАРЄ

    Журналісти-розслідувачі відіграють фундаментальну контролюючу роль у суспільстві, заявили у ПАРЄ

    У Парламентській асамблеї Ради Європи занепокоєні рішенням суду в Україні, що дозволив доступ до даних мобільного зв'язку журналістів-розслідувачів

    Про це йдеться в оприлюдненій у п'ятницю заяві доповідача ПАРЄ з питань свободи ЗМІ та безпеки журналістів лорда Джорджа Фоулкеса, повідомляє «Укрінформ».

    «Я закликаю українську владу забезпечити право Наталії Седлецької зберігати у конфіденційності свої джерела», - наголосив лорд Фоулкес.

    Він заявив, що журналісти-розслідувачі відіграють фундаментальну контролюючу роль у суспільстві, адже вони викривають корупцію та зловживання владою.

    Раніше повідомлялося, що Генеральна прокуратура, згідно з ухвалою Печерського райсуду, отримала доступ до інформації з телефону журналістки та головного редактора програми розслідувань «Схеми» Наталії Седлецькоїпротягом 17 місяців. Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода заявило про обурення даною ухвалою суду.

    Пізніше в Генеральній прокуратурі заявили, що не втручатимуться у професійну діяльність та особисте життя Седлецької, до телефону якої ГПУ отримала доступ.

    Також нардепи просять зустрічі з Луценком через доступ ГПУ до телефону журналістки Седлецької.

    Згодом журналістка Крістіна Бердинських також повідомила про отримання доступу ГПУ до її телефону.

    В ОБСЄ та ЄС вже відреагували на доступ ГПУ до телефонів українських журналістів.

    Загалом Генпрокуратура отримала доступ до телефонів трьох людей.

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