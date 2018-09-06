Вишинському продовжили арешт ще на два місяці
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Клопотання прокуратури про продовження строку арешту журналіста було задоволено
Херсонський міський суд задовольнив клопотання прокуратури про продовження строку арешту екс-керівнику порталу «РИА Новости-Украина» Кирилу Вишинському.
Термін його тримання під вартою продовжено до 4 листопада.
Як відомо, 5 вересня на початку судового засідання лікарі швидкої допомоги забрали Вишинського із зали суду для обстеження через скаргу на болі в серці. Йому зробили кардіограму, виміряли тиск і, не знайшовши відхилень, повернули до суду.
Нагадаємо, в СБУ заявили, що під час санкціонованого обшуку правоохоронці виявили в банківській скриньці Вишинського договір з російським пропагандистським ЗМІ, понад 200 тисяч доларів та предмет, ззовні схожий на пістолет «Браунінг 1906».
15 травня Вишинському було оголошено підозру у державній зраді, його затримали згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Служба безпеки України викликала на допит 47 осіб у справі про державну зраду Вишинського.
Джерело: УНН