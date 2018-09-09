П’яний «шумахер» збив жінку на тротуарі у Києві. Люди ледь не вчинили самосуд



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Фото: kiev.informator.ua ДТП на перехресті вулиць Вокзальної та Бориспільської

Водій на великій швидкості він зніс паркан, «влетів» на територію садового центру і перекинувся на бік

У неділю, 9 вересня, в Дарницькому районі Києва сталася смертельна ДТП. Водій Chevrolet Lacetti на високій швидкості збив жінку. Аварія трапилася близько 5:40, повідомляє «Інформатор».

Попередньо, водій Chevrolet Lacetti, перебуваючи в нетверезому стані, рухався по вулиці Ялтинській. На перехресті вулиць Вокзальної та Бориспільської не впорався з керуванням і збив жінку, яка йшла по тротуару. На великій швидкості він зніс паркан, «влетів» на територію садового центру і перекинувся на бік.

Жінка померла до приїзду швидкої. Їй було близько 50 років. Після зіткнення очевидці накинулися на водія і намагалися вчинити самосуд. З явними ознаками алкогольного сп'яніння водія доставили на медичний огляд. На місці працюють патрульна поліція і слідчо-оперативна група. Подробиці ДТП встановлюються.

За даними dtp.kiev.ua, загиблу від удару розірвало навпіл. Також видання повідомило, що винуватець ДТП спробував утекти, але небайдужі його затримали.

Раніше в суботу, 8 вересня, в Києві за адресою проспект Героїв Сталінграда, 47 сталося ДТП. Toyota Camry протаранила припаркований «Газель» і Renault Kangoo.

Нагадаємо, у суботу ввечері на Фонтанській дорозі в Одесі сталася смертельна ДТП. Водій автомобіля BMW, рухаючись на великій швидкості, скоїв зіткнення з автомобілем Skoda. В результаті зіткнення автівки відкинуло в різні сторони узбіччя, де в цей час знаходилися перехожі.

Спочатку повідомлялося, що в результаті ДТП п’ятеро осіб травмовано та двоє - загинули. Згодом ЗМІ повідомили, що третя особа померла в кареті швидкої допомоги. Пізніше було спростовано інформацію про третю жертву.

Ймовірного винуватця смертельної ДТП в Одесі затримано в порядку статті 208 КПК України.

Винуватця ДТП звати Олег, він відомий у місті вуличний гонщик.

ЗМІ знайшли сторінку водія в соціальній мережі «ВКонтакте». Журналісти наводять фотографії з неї, де стрілка на спідометрі BMW M5 (E39) перебуває далеко за позначкою 200 км/год, а Олег у дописі скаржиться, що розігнатися ще більше йому не дозволяє автоматичний обмежувач.

При цьому фото оформлене, як зроблене в межах міста Одеса. Також на сторінці є багато відеозаписів гонок вулицями за участі власника машини.