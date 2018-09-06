Екологічна катастрофа в Криму: як Україна програє інформаційну війну Росії

Ярина Ключковська Фахівець з комунікацій, викладач Львівської бізнес-школи

Ярина Ключковська

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Якби щось подібне сталось у нас, то російські політики вже робили б гучні заяви про failed state в Україні

Знаєте, чому Україна програє інформаційну війну Росії?

Не тому, що вони на це виділяють багатомільйонні бюджети. Це - наслідок, а не причина.

І не тому, що вони не цураються брудних дій, а ми - чесні й незаплямовані. На виборах ми не цураємося й найбрудніших технологій.

А тому, що для них стратегічні комунікації - це інтегральна і навіть пріоритетна частина державної політики. А для нас - те, що робиться за залишковим принципом.

Якби Армянськ знаходився на неокупованій території, і сталася б така екологічна катастрофа на «Кримському титані», Росія би вже оголосила надзвичайний стан, евакуйовувала дітей з прикордонних територій, екрани б заполонили запухлі обличчя постраждалих та роз‘їджені іржею металеві конструкції, і політики б робили гучні заяви про failed state в Україні.

А в нас - все тихо і спокійно. Трошки статей. Евакуації нема. Гучних заяв - теж.

Тому і програємо.

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