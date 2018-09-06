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    Думки вголос

    Екологічна катастрофа в Криму: як Україна програє інформаційну війну Росії

    • Ярина Ключковська

      Фахівець з комунікацій, викладач Львівської бізнес-школи

    • Розсилка
    Екологічна катастрофа в Криму: як Україна програє інформаційну війну Росії

    Якби щось подібне сталось у нас, то російські політики вже робили б гучні заяви про failed state в Україні

    Знаєте, чому Україна програє інформаційну війну Росії?

    Не тому, що вони на це виділяють багатомільйонні бюджети. Це - наслідок, а не причина.

    І не тому, що вони не цураються брудних дій, а ми - чесні й незаплямовані. На виборах ми не цураємося й найбрудніших технологій.

    А тому, що для них стратегічні комунікації - це інтегральна і навіть пріоритетна частина державної політики. А для нас - те, що робиться за залишковим принципом.

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    Якби Армянськ знаходився на неокупованій території, і сталася б така екологічна катастрофа на «Кримському титані», Росія би вже оголосила надзвичайний стан, евакуйовувала дітей з прикордонних територій, екрани б заполонили запухлі обличчя постраждалих та роз‘їджені іржею металеві конструкції, і політики б робили гучні заяви про failed state в Україні.

    А в нас - все тихо і спокійно. Трошки статей. Евакуації нема. Гучних заяв - теж.

    Тому і програємо.

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    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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