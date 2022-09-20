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Нерухомість буде оподатковуватися по-новому: Рада ухвалила закон 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Нерухомість буде оподатковуватися по-новому: Рада ухвалила закон 
Влада хоче очистити галузь будівництва від можливого шахрайства з ПДВ   
glavcom.ua

Нововведення має на меті полегшити доступ українців до нового житла 

Сьогодні, 20 вересня, Верховна Рада ухвалила закон, яким вносяться зміни до Податкового Кодексу у частині оподаткування операцій з об'єктами нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому (законопроєкт №7683). Про це повідомила голова партії «Слуга народу», народна депутатка Олена Шуляк у своєму Telegram-каналі.

Закон передбачає такі нововведення: 

  • звільнення від сплати податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) операцій із продажу житла та інших об'єктів будівництва, у тому числі незавершених, якщо майнове право на них зареєстровано на користь покупця та за них сплачено хоча б частково. ПДФО сплачуватиметься з різниці між сумами купівлі та продажу;
  • запровадження касового методу (податок стягується лише за наявності доходу) для забудовників та девелоперів для визначення податкових зобов'язань з ПДВ щодо операцій з об'єктами нерухомості, які будуть збудовані у майбутньому;
  • включення до переліку операцій з «першого постачання житла» також операції з купівлі-продажу неподільного житлового об'єкта незавершеного будівництва/майбутнього об'єкта житлової нерухомості.

За словами Олени Шуляк, прийняття законопроєкту дозволить покращити рівень забезпеченості українців житлом, розширити список нерухомості та збільшити обсяги будівництва. Вона додала, що закон допоможе очистити галузь від можливого шахрайства з ПДВ та легалізує ринок торгівлі майбутніми об'єктами нерухомості. 

Нагадаємо, стало відомо, які квартири готові купувати українці: основні тенденції.

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Теги: будівництво ринок закон партії Telegram

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