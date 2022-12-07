Первинний ринок нерухомості у 2023 році: основні тенденції

Ризики для забудовників та інвесторів зараз чи не найбільші за останні 15 років

У 2023 році ситуація на первинному ринку нерухомості залишатиметься вкрай важкою. Будівництво житла прямо та опосередковано залежатиме від обставин війни, безпеки життя громадян, динаміки звільнення України від загарбників та економічної ситуації в країні. Про це розповів Володимир Семенцов – співзасновник та партнер компанії INSPI Development.

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Ризики для забудовників та інвесторів зараз чи не найбільші за останні 15 років. На межі банкрутства (тобто в умовах неможливості виконати зобов’язання перед покупцями та партнерами по бізнесу) перебуває більшість девелоперських компаній. Водночас сукупно до 30% інвесторів, що придбали житло за допомогою програм з розтермінування та іпотеки, з об’єктивних фінансових причин не спроможні погасити накопичену заборгованість за платежами.

Серед головних факторів, що можуть позитивно вплинути на первинний ринок житлової нерухомості у наступному році, це:

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прогнозований і контрольований рівень інфляції, що в річному вимірі не перевищить 25%;

зниження собівартості будівництва в середньому на 15% за рахунок конкурентної ціни будівельних матеріалів та будівельно-монтажних робіт (зменшення витрат стане важливим запобіжником номінального зростання ціни за м2 для покупця);

збільшення рівня доходів громадян в середньому на 15-20%;

ефективна політика країни з відновлення економіки та залучення інвестицій, спрямованих на кредитування будівельної галузі і зокрема девелоперів під 3-5%;

зростання рівня попиту, можливість для широких верств населення стати власниками житла за допомогою пільгових програм з іпотечного кредитування.

«У найближчі 2-3 місяці на ринку збережеться мінімальний (точковий) попит на новобудови переважно економ- і комфорт-класу з рівнем готовності від 80% і вище. При цьому понад 90% покупців будуть зацікавлені в придбанні житла лише у кількох містах: Києві, Івано-Франківську, Львові, Чернівцях, Ужгороді та частково Одесі», – наголосив фахівець.

До того ж собівартість квадратного метра з початку широкомасштабного вторгнення зросла в середньому на 25-30% в іноземній валюті, що вплинуло на збільшення цін для покупців.

Також чоловік спрогнозував, що після перемоги у війні для повноцінного поновлення первинного ринку житла знадобиться щонайменше три роки, тому прийдешній 2023 рік може стати лише підґрунтям для майбутніх позитивних змін.

Раніше повідомлялося, що чекає на ринок до кінця 2022 року. В Україні скоротився попит не лише на нове житло, а й на вторинну нерухомість. Ближче до нового року ціни на вторинне житло в Україні впадуть ще на 15%, прогнозують аналітики.

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Нагадаємо, що нерухомість буде оподатковуватися по-новому. Верховна Рада ухвалила закон, яким вносяться зміни до Податкового Кодексу. Нововведення має на меті полегшити доступ українців до нового житла.