Ціни суттєво зміняться: що чекає ринок нерухомості до кінця року 

Вторинне житло подешевшає на 15%

В Україні скоротився попит не лише на нове житло, а й на вторинну нерухомість. Ближче до нового року ціни на вторинне житло в Україні впадуть ще на 15%, прогнозують аналітики. Очікується, що зацікавленість у продажу житла серед населення буде вищою, ніж зацікавленість у покупці, оскільки зайвих грошей люди не мають, пише UBR.ua

Аналітик компанії Esperio Олександр Болтян вважає: ті, хто має заощадження, не хочуть їх витрачати. Навпаки, спостерігається тренд до накопичень у національній валюті. Аналітики очікують, що у 2023 році українці будуть готові торгуватися та продавати свою нерухомість дешевше, аби мати готівку на руках. На фоні війни та невпевненості в тому, що житло залишиться цілим, наявність грошових заощаджень виглядає як прагматичніший сценарій, ніж наявність квартири, якої може будь-якої миті не стати.

Експерти вважають, що перевагу у виборі покупця будуть віддавати тим, хто готовий виплатити всю суму відразу, до того ж у валюті. Очікується, що українці ще не скоро перейдуть на розрахунки та заощадження лише у гривнях. Тому розрахунки можуть бути у різних валютах.

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«Можна сказати, що ті, у кого заощаджень менше, ніж $10 тис., триматимуть їх у гривні. А ті, у кого заощаджень понад $10 тис., ймовірніше, розподілять їх на долари, євро та гривні», – вважає Олександр Болтян.

Нагадаємо, до 2024-2025 років покупців більше цікавитиме придбання квартир у вже збудованих об’єктах, ніж інвестування на початкових стадіях будівництва. Такий прогноз зробив співзасновник та керуючий партнер компанії INSPI Development Володимир Семенцов.