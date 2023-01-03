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Де в Україні найдорожча земля? Мінагрополітики назвало регіон

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Де в Україні найдорожча земля? Мінагрополітики назвало регіон
З 24 лютого по сьогодні укладено 41 979 угод на ринку землі
фото з відкритих джерел

Середня ціна 1 га землі в Україні становить 52 462 грн

Міністерство аграрної політики та продовольства назвало регіон України, де найдорожче коштує земля. Про це повідомляє пресслужбуа Мінагрополітики.

За даними пресслужби, найвища вартість одного гектара землі в Івано-Франківській області, яка сягає 292,7 тис. грн.

Середня ціна 1 га землі в Україні становить 52 462 грн. Такий показник отримано на основі 117 586 угод із продажу землі за площею в 268,3 тис. га.

У міністерстві повідомили, що з 24 лютого по сьогодні укладено 41 979 угод на ринку землі. Вони охоплюють площу в 77 668 га.

Найактивнішими регіонами (за площею земель, щодо яких зареєстровано правочини) стали Хмельницька (8,1 тис. га); Вінницька (8 тис. га); Полтавська (8 тис. га); Кіровоградська (7,8 тис. га); Дніпропетровська (7,6 тис. га).

У цілому станом на сьогодні за увесь період функціонування ринку землі з 1 липня 2021 року укладено 142 945 земельних угод за площею в 322 194 га.

Як раніше повідомлялося, найнижчі ціни на землю у прифронтових областях: Харківській та Миколаївській, а також тимчасово окупованій Запорізькій та Херсонській областях. Угод з купівлі-продажу там зараз не відбувається.

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Теги: мораторій на продаж землі 24 лютого Миколаїв Мінагрополітики земля

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