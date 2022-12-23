Канада може заборонити продаж бензинових і дизельних автівок

Через 14 років Канада хоче заборонити продаж бензинових і дизельних автівок

Уряд Канади продовжив дію субсидій на електромобілі та пообіцяв суттєво розширити мережу автозарядних станцій

Канада хоче заборонити продаж бензинових і дизельних автівок після 2035 року. Про це повідомило міністерство довкілля Канади.

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Міністерство винесло на громадське обговорення проєкт постанови, яка передбачає встановлення суворих квот на продаж нових легкових автомобілів.

«Нові законодавчі рамки вимагатимуть, аби до 2026 року щонайменше 20% нових автомобілів, придбаних у Канаді, мали нульовий рівень шкідливих викидів. До 2030-го таких автівок має бути 60% і до 2035-го – 100%», – йдеться у повідомленні.

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У міністерстві додали, що ці квоти мають «допомогти наростити пропозицію, аби більше канадців, охочих купити електрокари, мали змогу зробити це».

Зазначається, що в разі порушення квот дилерами, на них можуть бути накладені суттєві штрафи.

Окрім цього, уряд Канади продовжив дію субсидій на електромобілі та пообіцяв суттєво розширити мережу автозарядних станцій.

Пропозиція щодо запровадження квот відкрита протягом 75 днів до громадського обговорення, остаточне рішення має бути ухвалено наступного року.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Mazda планує інвестувати у виробництво електромобілів.