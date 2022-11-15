Головний розвідник Путіна оформив нерухомість на соратника Орбана: розслідування

Розслідувачі виявили зв’язки угорських політиків з Росією

OSINT-розслідувачам Molfar з'ясували, що син голови міжнародної розвідки Росії Сергія Наришкіна – Андрій Наришкін має угорське громадянство та прописку в елітному районі Будапешта.

Розслідувачі з’ясували, що Андрій Наришкін за програмою «золоті візи» у 2015 році отримав прописку в елітному будапештському районі.

Як зазначається у розслідуванні, держоблігації Угорщини за програмою «золоті візи» продавалися у РФ через компанію Good Life Consulting. Суть цієї схеми полягала в наступному: для придбання облігацій не потрібно купувати нерухомість або відкривати тут бізнес, а кошти повністю відшкодовуються протягом п’яти років. Фактично, це шахрайські схеми, адже це гарна лазівка: різні недобросовісні іноземці мають змогу вільно осідати й пересуватися країнами ЄС. Європейський Союз закликав припинити продовження цієї програми – дії облігації зупинені у 2017 році.

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Також зазначається, що за адресою прописки Наришкіна-молодшого зареєстрована компанія з нерухомості. Вона належить бізнесмену Міхаелю Шабтаю (Michael Shabtai) – другові соратника Віктора Орбана – Анталу Рогану.

На печатці компанії з нерухомості Voldan, на рахунках при купівлі облігацій, стояли ім'я та підпис Michael Shabtai, який товаришує з головою кабінету прем'єр-міністра Анталою Роганом – автором програми «золота віза» та керівником фракції ФІДЕС у парламенті (так, лідером цієї ж фракції є премʼєр-міністр Орбан).

У відповідь на розслідування Molfar Роган заперечив свої звʼязки із сином голови розвідки РФ. Сказав, що будапештську прописку Наришкін-молодший отримав, мовляв, коли його батько ще був «не при справах», тобто до 2016 року (коли Сергій Наришкін очолив зовнішню розвідку Росії).

У цьому розслідуванні Міхаель Шабтай відіграє одну з ключових ролей міцних звʼязків Росії з Угорщиною в обличчі Орбана й Путіна.

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Міхаель Шабтай – грузино-ізраїльтянин, який давно живе й веде бізнес в Угорщині, власник компаній з інвестицій у нерухомість, угорських ЗМІ.

Будапештська адреса, за якою розміщена елітна нерухомість, де прописаний Андрій Наришкін, належить компанії TNN Realestate Investments Kft, власником якої і є Шабтай. Його батько – Іцхак – був добрим другом колишнього мера (1991-1996) Санкт-Петербурга Анатолія Собчака, зокрема фінансував його передвиборчу кампанію. З травня 1990 року радником Собчака був Путін, після обрання Собчака мером Путін очолив комітет із зовнішніх зв'язків мерії, з 1992 став також став заступником мера, потім – першим заступником, обіймав цю посаду до 1996. У цей період у мерії Санкт-Петербурга працювали Дмитро Медведєв, Сергій Наришкін, Ігор Сечин, Віталій Мутко, Анатолій Чубайс, Олексій Міллер, Олексій Кудрін, Володимир Чуров, Герман Греф, Віктор Зубков, Дмитро Козак. У ході виборчої кампанії 1996 року Путін очолював штаб Собчака, у 2000 році Собчак був довіреною особою Путіна в ході президентської виборчої кампанії.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 14 листопада в Анкарі пройшли переговори між російською та американською делегаціями. Для цього до турецької столиці прилетів директор Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін. Раніше ця зустріч публічно не анонсувалася.

За даними CNN, зустріч відбулася в рамках поточних зусиль США щодо «спілкування з Росією щодо управління ризиками» та обговорення випадків «несправедливо затриманих громадян США».