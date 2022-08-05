Експерт спрогнозував, що буде з доларом до 10 серпня 

Попит на валюту в умовах війни та високого рівня інфляції залишається обмеженим

Курс залежатиме від реакції населення, впевнений фінансист

У період з 4 до 10 серпня котирування продажу валюти в обмінниках будуть знижуватися, якщо населення не буде активно скуповувати валюту. Такий прогноз зробив економічний аналітик Олексій Козирєв.

Він упевнений, що все залежатиме від реакції населення.

«Платоспроможний попит на валюту в умовах війни та високого рівня інфляції з боку населення все ж залишається обмеженим. І це дещо стримує апетити фінансистів з приводу збільшення цінника з продажу валют», – зазначив економічний експерт.

Козирєв вважає, що до 10 серпня долар у більшості банків продаватимуть в межах від 36,57 гривень до 41,50 гривень, євро – від 37, 30 до 42,90 гривень.

Головними факторами для зміни курсу в зазначений період експерт назвав вирішення проблем фінансування дефіциту бюджету та обсяг експорту.

Нагадаємо, Нацбанк переконаний, що однією з причин дестабілізації на готівковому ринку після підвищення офіційного курсу на 25% до 36,6 грн була нестача валюти. Протягом найближчого часу курс долара впаде.

Напередодні стало відомо, що Нацбанк презентував Офісу президента реформу щодо скорочення кількості пунктів обміну валюти. Найближчим часом валюту в обмінниках продаватимуть за новими правилами.