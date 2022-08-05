Експерт спрогнозував, що буде з доларом до 10 серпня
Курс залежатиме від реакції населення, впевнений фінансист
У період з 4 до 10 серпня котирування продажу валюти в обмінниках будуть знижуватися, якщо населення не буде активно скуповувати валюту. Такий прогноз зробив економічний аналітик Олексій Козирєв.
Він упевнений, що все залежатиме від реакції населення.
«Платоспроможний попит на валюту в умовах війни та високого рівня інфляції з боку населення все ж залишається обмеженим. І це дещо стримує апетити фінансистів з приводу збільшення цінника з продажу валют», – зазначив економічний експерт.
Козирєв вважає, що до 10 серпня долар у більшості банків продаватимуть в межах від 36,57 гривень до 41,50 гривень, євро – від 37, 30 до 42,90 гривень.
Головними факторами для зміни курсу в зазначений період експерт назвав вирішення проблем фінансування дефіциту бюджету та обсяг експорту.
Нагадаємо, Нацбанк переконаний, що однією з причин дестабілізації на готівковому ринку після підвищення офіційного курсу на 25% до 36,6 грн була нестача валюти. Протягом найближчого часу курс долара впаде.
Напередодні стало відомо, що Нацбанк презентував Офісу президента реформу щодо скорочення кількості пунктів обміну валюти. Найближчим часом валюту в обмінниках продаватимуть за новими правилами.
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