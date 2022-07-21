Нацбанк обвалив офіційний курс гривні. Що це означає для бізнесу та громадян

Фінансові експерти про ціни, інфляцію та найближчі

Національний банк України з 21 липня різко опустив офіційний курс гривні до долара. Національна валюта в один момент обвалилась на 25% до 36,5686 грн за долар. До цього, з 24 лютого, курс був зафіксований на рівні 29,2549 грн за долар.

Заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук визнав: корекція офіційного курсу гривні на 25% прискорить інфляцію на 2-3%. Вищий офіційний курс означає, що імпортери купуватимуть валюту дорожче, а відтак закладатимуть це у кінцеві ціни товарів. Наразі у споживчому кошику третина припадає на імпортовані товари.

Думки економічних експертів щодо коректності дій регулятора розходяться, втім, усі вони погоджуються в одному: найближчим часом ціни на продукти, побутові хімію та техніку поповзуть вгору. Однак зростання цін лише імпортними товарами не обмежиться…

«У НБУ є недолік: він робить дуже різкі кроки. Так економікою керувати не можна…»

Володимир Лановий екс-міністр економіки України

«Головним завданням Нацбанку є стримування девальвації гривні. Вона ж об’єктивно можлива: країна у стані війни, заводи знищені, зарплат люди не отримують. Люди намагаються тримати заощадження у доларах», – зазначає у коментарі «Главкому» Володимир Лановий.

За його словами, НБУ може стримувати девальвацію кількома шляхами. Один з важелів – продаж іноземної валюти на внутрішньому міжбанківському ринку, щоб вирівняти баланс між попитом та пропозицією на цю валюту.

«Ми знаємо, що у червні було продано $900 млн. Якщо ж попит на долари завеликий, і валютних резервів не вистачає, адже НБУ перестав у цьому місяці підтримувати такими сумами гривню, відбувся розрив між курсом, який встановив регулятор, і курсом, який реально має місце. І от щоб не було розриву між номінальним курсом і ринковим, НБУ «підтягнув» ставку. Бо ж якщо цей розрив буде, почнуться шалені спекуляції, і банки продаватимуть валюту за парканом, а не офіційно», – пояснює Лановий.

Разом із тим, на думку Ланового, регулятор міг би і надалі продавати валюту з резервів. «Зараз важливо не накопичувати її в резервах, а утримувати економіку. Я б побажав НБУ більше витрачати валюти. Тим більше, що іноземну валюту нам зараз дають: приміром, 4 млрд грантів євро у вигляді грантів з ЄС», – нагадує Лановий.

Ексміністр переконаний, що «НБУ робить дуже різкі кроки». «Так економікою керувати не можна, тут має бути еластичність. Піднімати одним стрибком облікову ставку центробанку з 10% до 25% – і всі шоковані, ніхто не підготувався. У випадку з курсом такий стрибок теж є невдалим. І ті, хто бажав отримати кредити, зупиняються», – веде далі експерт.

«Курс буде рухатися у певному напрямку, незалежно від НБУ. Зміна курсу буде тоді, коли у нас зменшиться імпорт і збільшиться експорт. Експорт у нас нині у складному стані, а імпорт нам потрібен для воєнних потреб – у тому числі, паливні матеріали. Тому поки йде війна, експорт-імпорт збалансувати не вдасться», – підкреслив Лановий.

«Собівартість усіх товарів зросте»

Андрій Новак голова Комітету економістів України

Нижчий офіційний курс долара давав можливість працювати ринковим спекулянтам, зазначає Андрій Новак у коментарі «Главкому». «НБУ ніби наблизив офіційний курс до ринкового, і на перший погляд це є правильно. Бо якщо у країні існують два чи три паралельні курси, це означає, що регулятор не виконує свої прямі функції, одна з яких – забезпечення курсу національної грошової одиниці», – підкреслює експерт.

Новак зауважив: курс має бути єдиним, ринковим, але на нього НБУ при потребі має впливати своїми інтервенціями. Проте, на думку експерта регулятор не справляється зі своїми функціями. «Так відбувається практично з 1996 року, відколи гривня була введена в обіг. З курсу 1,6 грн за долар тоді вона нині впала до 36 грн. За такий короткий період часу це є надзвичайно глибока девальвація», – підкреслює експерт.

«Кожна девальвація грошової одиниці – це девальвація нашої купівельної спроможності. Перше, що станеться, – це подорожчання імпортних товарів, тому що вони купуються за валюту. І коли валюта дорожчає, вартість цих товарів, відповідно, в Україні збільшується. Україна імпортує енергоресурси – і газ, і пальне, і вугілля. Оскільки вони є важливим компонентом для отримання усіх товарів та послуг, то у всіх виробників і торговців зросте собівартість товарів», – пояснює ефект Новак.

«Наступний виток – подорожчання вітчизняних товарів та послуг через подорожчання сировини, комплектуючих тощо. Просто щось подорожчає більше, щось – менше. Кожна девальвація – це підвищення загальної інфляції в країні», – резюмує експерт.

«НБУ прийняв дуже правильне, хоч і трошки запізніле рішення»

Роман Сульжик економічний експерт, член наглядової ради «ПриватБанку»

Роман Сульжик переконаний: НБУ зробив правильний крок: «Маємо долар по 36,6 – дуже символічно».

«Останні місяці долар зміцнився на 15-20% до всіх основних світових валют – окрім гривні. Україні теж потрібно збалансувати курс, щоб гривня не зміцнювалась до євро, англійського фунта та японської єни», – зазначає експерт і додає, що НБУ прийняв дуже правильне, хоч і трошки запізніле рішення.

«Далі ми будемо жити в новому еквілібріумі курсу долара до гривні, і я вважаю, що після успішно проведеної реструктуризації боргу у фінансової системи достатньо ресурсів, щоб утримати цей еквілібріум десь на пів року – рік, а далі подивимось. Під час війни важко планувати далі», – продовжує Сульжик.

На думку експерта, для поповнення валютних резервів у України буде як підтримка наших західних партнерів, так і відповідального українського бізнесу – якщо експортна виручка почне знов повертатись в країну, балансувати курс стане небагато легше.

«Особисто я вважаю, що сьогоднішній курс вже є ринковим для нас зараз, і сподіваюсь, що ті бізнеси, що перейшли на рейки «чорного ринку», можуть переглянути свої рішення і спробувати знов працювати «в білу», – зазначає він.

Сульжик також не вважає, що на цей раз вдасться суттєво відірвати «чорний» курс від офіційного: «Просто тому що зараз курс більш-менш ринковий, НБУ добре підготувався до цього кроку, та краще координує свої дії з відповідальними банками».

«Так що не панікуємо, не допомагаємо спекулянтам, звикаємо до нової, військової, реальності – та тримаємо фінансовий фронт!», – закликає фінансист.

«У цілому на нас чекають складні часи в економіці. Готуйтесь»

Тимофій Милованов президент Київської школи економіки, радник керівника Офісу президента

«НБУ був змушений (як більшість економістів і говорили в останні тижні) привести офіційний курс до рівня ринкового. Ринковий курс змінювався через емісію. Якщо емісія продовжиться в значних обсягах, це буде не остання девальвація в наступні місяці», – зазначає Тимофій Милованов.

За його словами, для того, щоб зменшити потреби в емісії, потрібно провести фіскальну консолідацію – зменшення непріоритетних видатків бюджету, а також збільшити надходження від іноземних партнерів.

«В цілому на нас чекають складні часи в економіці. Готуйтесь. Українська економіка показала себе дивовижно стійкою під час війни, особливо на початку. Проте у стійкості є запас, і він не безкінечний. Війна триває, а запас закінчується. Все ж таки, економіка завжди адаптується до війни і при правильній економічній політиці уряду та НБУ, і за підтримки міжнародної спільноти економічна ситуація може бути прийнятною», – підкреслює Милованов.

«У першу чергу подорожчають пальне та ліки»

Андрій Блінов економічний експерт

«Нацбанк вирішив одномоментно, залишаючи політику фіксованого курсу, просто змінити обмінний курс. Фактично це відбудеться в два кроки: сьогодні був змінений курс американської валюти, а починаючи з завтрашнього дня будуть підкореговані і всі інші. А при встановленні офіційного курсу діє правило: щодоби встановлюється офіційні курси інших валют відповідно до крос-курсу на світовому ринку», – зазначає Блінов у коментарі «Главкому».

За його словами, одна з ключових проблем, що існувала останнім часом, полягала в невдоволенні експортерів. «Заводячи сюди валюту, вони мусили продавати її по курсу нижчому, ніж вони могли продати її на «чорному» ринку. Зараз вони втратили цей аргумент, і, можливо, будуть активніше це (продавати валюту – «Главком») робити», – каже він.

Інший важливий момент, на думку Блінова, це те, що міжнародна допомога і взагалі кошти, які йдуть на поточне фінансування бюджету, теж зростуть в гривневому еквіваленті, бо конвертація відбуватиметься за новим офіційним курсом.

«Так, імпорт подорожчає. У першу чергу, відбудеться цінова корекція на пальне, ліки. Проте це не означає, що у найближчі місяць-два товари різко подорожчають на 25%. Це зростання буде набагато меншим», – переконаний експерт.

Блінов, зокрема, стверджує, що, фахівці паливного ринку говорять про зростання у 5-10%. Експерт пояснює: це пов’язано із тим, що великі ризики раніше вже було закладено в ціну такого дефіцитного товару.

Наталія Сокирчук, «Главком»