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Що найближчим часом буде з курсом долара: прогноз Нацбанку 

Тетяна Кушнерик
Вчора, 11:18 glavcom.ua
Що найближчим часом буде з курсом долара: прогноз Нацбанку 
Нічого критичного не відбулося: голова Ради НБУ про стрибок долара за позначку 42 грн
glavcom.ua

У НБУ очікують стабілізації на готівковому валютному ринку

Однією з причин дестабілізації на готівковому ринку після підвищення офіційного курсу на 25% до 36,6 грн була нестача валюти. Протягом найближчого часу курс долара впаде. Про це повідомляє голова Ради Національного банку України (НБУ) Богдан Данилишин у Facebook.

«Нічого критичного не відбулося. Певна дестабілізація на ринку готівкової валюти після ослаблення офіційного курсу носить тимчасовий характер», – написав він. 

За його словами, неможливість миттєво підкріпити обмінні каси готівковою валютою стала однією з причин поточної ситуації.

Данилишин повідомив, що НБУ та банки вживають заходів для наближення курсу готівкового ринку до нового офіційного курсу. Перші дні роботи міжбанківського валютного ринку після встановлення офіційного курсу на рівні 36,5686 показали, що в Україні немає проблем з безготівковим доларом, на міжбанківському ринку є профіцит валюти, який дозволяє НБУ поповнювати золотовалютні резерви.

«Тому питання наближення безготівкового і готівкового курсу носить технічний характер, який впирається в логістичні процеси, пов’язані з завезенням готівкової валюти в Україну та з підкріпленням кас банків в Києві та в регіонах», – додав голова Ради НБУ. 

Як повідомлялося, після підвищення офіційного курсу на 25% до 36,6 грн курс на готівковому ринку стрибнув на 5 грн та у п’ятницю 29 липня перевищив 42 грн за долар. 

Водночас на безготівковому ринку спостерігається надлишок валюти. Тільки за останній тиждень НБУ викупив в резерви за курсом 36,6 грн майже $650 млн. 

Нагадаємо, за останній тиждень курс долара на готівковому ринку значно виріс і перевищив позначку 42 грн/$. Однак курс знову може піти вниз під впливом рішень Національного банку і надлишку безготівкової валюти.

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Теги: курс валют НБУ

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