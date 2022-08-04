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Обмін валют по-новому. Нацбанк презентував кардинальні зміни

Іванна Гордійчук
Сьогодні, 20:20 glavcom.ua
Обмін валют по-новому. Нацбанк презентував кардинальні зміни
В Україні можуть заборонити рекламу обмінників
фото ілюстративне

Українцям запропонують активно скаржитись на всіх порушників

Нацбанк презентував Офісу президента реформу щодо скорочення кількості пунктів обміну валюти. Найближчим часом валюту в обмінниках продаватимуть за новими правилами. 

Долари продаватимуть за фіксованим курсом (принаймні на час воєнного стану), перевірки посилять, за друге порушення забиратимуть ліцензії, а за кожен обмінник доведеться сплачувати фіксований внесок до бюджету (його розмір може становити від 3000 до 7000 грн).

Нововведення:

  1. Обмежать курс у обмінниках. Нині вони ставлять будь-які ціни і контролює їх лише ситуація на ринку: за якою ціною українці готові купувати, за такою їм і продають. Ймовірно, вартість валюти буде близькою до курсів в українських банках.
  2. Заборонять рекламу. Йдеться взагалі про будь-яку рекламу: у мережі, на вулицях. Завдання – зробити так, щоб українці згадували про обмінники лише в той момент, коли їм справді потрібно купити долари.
  3. Збільшать податки. Запровадять обов'язковий щомісячний внесок, який мають сплачувати всі обмінники, незважаючи на розмір їхнього прибутку.
  4. Посилять контроль. Після письмового попередження пропонують забирати ліцензію на роботу обмінного пункту. А українцям запропонують активно скаржитись на всіх порушників.

Обмінники можуть зобов’язати щомісяця вносити фіксований платіж. Його розмір ще обговорюється.

Прогнозують, що обмеження курсу в обмінниках відобразиться і на банківських касах. Тут також варто додати, що, крім обмеження, Нацбанк зробив кілька кроків для збільшення обсягу готівкової валюти. Наприклад, скасували обмеження щодо продажу в банках (раніше можна було реалізувати рівно стільки, скільки купили).

Раніше повідомлялося, що однією з причин дестабілізації на готівковому ринку після підвищення офіційного курсу на 25% до 36,6 грн була нестача валюти. Протягом найближчого часу курс долара впаде.

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Теги: курс валют Офіс президента Національний банк

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