Обмін валют по-новому. Нацбанк презентував кардинальні зміни
Українцям запропонують активно скаржитись на всіх порушників
Нацбанк презентував Офісу президента реформу щодо скорочення кількості пунктів обміну валюти. Найближчим часом валюту в обмінниках продаватимуть за новими правилами.
Долари продаватимуть за фіксованим курсом (принаймні на час воєнного стану), перевірки посилять, за друге порушення забиратимуть ліцензії, а за кожен обмінник доведеться сплачувати фіксований внесок до бюджету (його розмір може становити від 3000 до 7000 грн).
Нововведення:
- Обмежать курс у обмінниках. Нині вони ставлять будь-які ціни і контролює їх лише ситуація на ринку: за якою ціною українці готові купувати, за такою їм і продають. Ймовірно, вартість валюти буде близькою до курсів в українських банках.
- Заборонять рекламу. Йдеться взагалі про будь-яку рекламу: у мережі, на вулицях. Завдання – зробити так, щоб українці згадували про обмінники лише в той момент, коли їм справді потрібно купити долари.
- Збільшать податки. Запровадять обов'язковий щомісячний внесок, який мають сплачувати всі обмінники, незважаючи на розмір їхнього прибутку.
- Посилять контроль. Після письмового попередження пропонують забирати ліцензію на роботу обмінного пункту. А українцям запропонують активно скаржитись на всіх порушників.
Обмінники можуть зобов’язати щомісяця вносити фіксований платіж. Його розмір ще обговорюється.
Прогнозують, що обмеження курсу в обмінниках відобразиться і на банківських касах. Тут також варто додати, що, крім обмеження, Нацбанк зробив кілька кроків для збільшення обсягу готівкової валюти. Наприклад, скасували обмеження щодо продажу в банках (раніше можна було реалізувати рівно стільки, скільки купили).
Раніше повідомлялося, що однією з причин дестабілізації на готівковому ринку після підвищення офіційного курсу на 25% до 36,6 грн була нестача валюти. Протягом найближчого часу курс долара впаде.
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