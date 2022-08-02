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Чому пунктам обміну заборонено виставляти валютний курс: роз'яснення Нацбанку 

Тетяна Кушнерик
Сьогодні, 11:14 glavcom.ua
Чому пунктам обміну заборонено виставляти валютний курс: роз'яснення Нацбанку 
Долар різко подорожчав, хоча об'єктивних причин для девальвації гривні сьогодні немає
glavcom.ua

Національна валюта має посилитися у найближчі кілька тижнів

Заступник голови Ради Національного банку України Василь Фурман пояснив заборону банкам та обмінникам виставляти валютний курс та відреагував на мем щодо порівняння такого рішення з меню без цін. Про це пише ТСН.

«Ви коли йдете до ресторану, то меню ж не висить перед рестораном з великими цифрами. Ви заходите в ресторан, вам дають меню и ви дивитеся меню. Так само і тут. Якщо ви хочете купити долар, ви прийдете до банку і там буде курс валют. Якщо ви прийдете до пунктів обмінів валют, там також меню, про яке ви говорите. Це перше. Друге – подивіться, що в інших країнах такої кількості бордів з обміну валют просто немає», – наголосив Фурман. 

Він також зазначив, що причин для девальвації курсу гривні в обмінниках сьогодні немає і національна валюта має посилитися у найближчі кілька тижнів.  

«Сьогодні, якщо ви дивитеся на курс гривні, відверто скажу, об'єктивних причин для такої девальвації гривні готівкового курсу просто немає. Це не лише моя думка, це думка дуже багатьох експертів, які працюють поза НБУ», – додав заступник голови Ради Нацбанку.

Нагадаємо, що офіційний курс гривні до долара від 21 липня 2022 року Нацбанком зафіксований на новому рівні. Так, він зріс на 25% – з 29,25 грн/дол. до 36,57 грн/дол. Таке рішення, зазначають у НБУ, ухвалене на тлі економічного стану України під час війни та зміцнення долара США до інших валют. 

Згодом Нацбанк заборонив обмінникам виводити курс валют на табло.

Днями Нацбанк спрогнозував, що найближчим часом буде з курсом долара.

Читайте також: Нацбанк обвалив офіційний курс гривні. Що це означає для бізнесу та громадян
Теги: НБУ США курс валют

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