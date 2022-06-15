Фармацевтична компанія «Дарниця» змінила керівництво

Дмитро Шимків покинув пост керівника ради директорів

Darnitsa Group змінює керівника ради директорів. Її власник Гліб Загорій прийняв рішення повернутися до операційного управління компанією. Таким чином Дмитро Шимків покидає пост голови ради директорів, про що він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Щиро вдячний всій команді Дарниця, Глібу Загорію та його родині за досягнення, за прорив, натхнення, виклики та віру в те, що зміни можливі, що корпоративна культура може і повинна мінятись, що українська компанія може мати всі процеси, структуру та мотивацію за найкращими міжнародними стандартами. Виклики війни ми пройшли та проходимо гідно та із найкращими результатами для акціонера та суспільства», – написав Шимків.

«Дарниця» – одна з найбільших фармацевтичних компаній у Східній Європі, абсолютний лідер за долею продажів в Україні. Зазначається, що компанія є однією з найкращих за рівнем доходу та прибутковістю, що постійно зростає, серед аналогічних компаній в Європі, США, Близькому Сході тощо.

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