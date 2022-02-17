В Україні зареєстрували ще одні ліки від Covid-19

Препарат «Паксловід» призначений для використання у першу чергу для пацієнтів із груп ризику

Ще до реєстрації цього препарату МОЗ підписав контракт із його виробником – компанією Pfizer

Міністерство охорони здоров'я України зареєструвало для екстреного застосування лікування коронавірусу ще один медичний препарат – «Паксловід». Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час брифінгу.

«Препарат «Паксловід» призначений для використання у першу чергу для пацієнтів із груп ризику з метою уникнути погіршення стану та переходу захворювання із легкого ступеня тяжкості до середнього та важкого й призначений для використання», – пояснив Ляшко.

Він зазначив, ще до реєстрації цього препарату МОЗ підписав контракт із його виробником – компанією Pfizer на постачання в Україну 300 тисяч курсів «Паксловіду».

«Оскільки лікарський засіб вже допущено до екстреного медичного застосування, ми розпочинаємо узгоджувати графік поставки препарату в Україну, про який поінформує додатково», – зауважив Ляшко.

Нагадаємо, на початку лютого в Україну прибула перша партія таблеток від Covid-19. Також у США компанія, що розробила пігулки від Covid-19, завищила вартість ліків у сорок разів.

Згодом стало відомо, що Японія дозволила використання таблеток для лікування коронавірусу. До слова, Данія стала першою країною Євросоюзу, яка рекомендувала застосування таблеток «Молнупіравір» виробництва компанії Merck для лікування коронавірусу.



