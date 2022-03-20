Банкова прирівнює завищення цін на продукти та ліки до мародерства

Громадян закликають реагувати та негайно повідомляти про такі випадки

Заступник керівника Офісу президента України Ростислав Шурма наголосив, що несправедливе завищення цін у продуктових і аптечних мережах буде прирівняно до мародерства. Про це він повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.

«Безумовно, будь-які такі дії (завищення цін у продуктових і аптечних мережах – ред.) буде прирівняно до мародерства. Перше, в нас є система державного регулювання. Тобто порушуючи ці речі вони не просто поводять себе некоректно, а фактично йдуть на пряме порушення закону. І тому вони будуть нести пряму відповідальність.

Друге, будь-які такі «кричущі» випадки передбачають безумовне втручання з боку влади, і вже є десятки випадків, де ми особисто розбирались з тією чи іншою мережею – чи аптечною, чи продуктовою, – і я вам скажу, що в більшості випадків моментально, протягом кількох годин була реакція і приводили ціни в порядок», – наголосив Шурма.

Він додав, що громадяни мають негайно реагувати та повідомляти про завищення цін.

«Тобто потрібно громадянам негайно реагувати, негайно повідомляти, і ми будемо миттєво на всю цю ситуацію реагувати та виправляти», – сказав заступник керівника Офісу президента.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на засіданні 12 січня ухвалив розпорядження «Про заходи щодо моніторингу та аналізу цін і стану товарних ринків». До переліку увійшли 30 товарів, серед яких хліб, олія, гречка, молоко, м'ясо, антибіотики, одноразові маски, пальне.

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