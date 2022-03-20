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    Економіка та фінанси

    Банкова прирівнює завищення цін на продукти та ліки до мародерства

    Держава обіцяє безумовне втручання з боку влади щодо недобросовісних продавців - Банкова прирівнює завищення цін на продукти та ліки до мародерства
    Держава обіцяє безумовне втручання з боку влади щодо недобросовісних продавців
    фото з відкритих джерел

    Громадян закликають реагувати та негайно повідомляти про такі випадки

    Заступник керівника Офісу президента України Ростислав Шурма наголосив, що несправедливе завищення цін у продуктових і аптечних мережах буде прирівняно до мародерства. Про це він повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.

    «Безумовно, будь-які такі дії (завищення цін у продуктових і аптечних мережах – ред.) буде прирівняно до мародерства. Перше, в нас є система державного регулювання. Тобто порушуючи ці речі вони не просто поводять себе некоректно, а фактично йдуть на пряме порушення закону. І тому вони будуть нести пряму відповідальність.

    Друге, будь-які такі «кричущі» випадки передбачають безумовне втручання з боку влади, і вже є десятки випадків, де ми особисто розбирались з тією чи іншою мережею – чи аптечною, чи продуктовою, – і я вам скажу, що в більшості випадків моментально, протягом кількох годин була реакція і приводили ціни в порядок», – наголосив Шурма.

    Він додав, що громадяни мають негайно реагувати та повідомляти про завищення цін.

    «Тобто потрібно громадянам негайно реагувати, негайно повідомляти, і ми будемо миттєво на всю цю ситуацію реагувати та виправляти», – сказав заступник керівника Офісу президента.

    Нагадаємо, Кабінет міністрів на засіданні 12 січня ухвалив розпорядження «Про заходи щодо моніторингу та аналізу цін і стану товарних ринків». До переліку увійшли 30 товарів, серед яких хліб, олія, гречка, молоко, м'ясо, антибіотики, одноразові маски, пальне.

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    Банкова прирівнює завищення цін на продукти та ліки до мародерства