Загроза холери: Кузін розповів, чи має Україна необхідні ліки

Україна готується до можливого спалаху холери

Якщо буде зафіксовано хоча б один випадок хвороби, запуститься система реагування, яка дозволить швидко її локалізувати. Про це на брифінгу заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін.

За словами Кузіна, з 1 червня в Україні розпочато підвищений моніторинг можливості розвитку холери. Він запевнив, що система охорони здоров’я України має достатній запас ліків, щоб локалізувати і лікувати холеру. Також, за словами головного санлікаря, у Україні зараз є запас вакцин від інших інфекційних захворювань.

«У країні сформовано запас вакцин проти інших інфекційних хвороб, щонайменше до серпня. Також є заплановані постачання вакцин надалі», — сказав він.

Як відомо, холера — це гостра бактеріальна інфекція. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, щороку у світі її виявляють у 1,3-4 мільйонів людей, з них помирають від 21 до 143 тисяч. Більшість випадків холери протікають у легкій чи помірній формі, в тяжчих — потрібне лікування антибіотиками.

Нагадаємо, раніше головна інфекціоністка України Ольга Голубовська повідомила, що на півдні України є імовірність спалаху холери. Причиною цих «воєнних інфекцій» можуть бути саме війна та голодування. Вона також зазначила, що і сам факт хронічного стресу теж може допомогти активізації різноманітних хвороб.

Регіональна директорка з надзвичайних ситуацій Всесвітньої організації охорони здоров'я Доріт Ніцан раніше заявила, що через зруйновану систему водопостачання в Маріуполі можливе поширення інфекційних захворювань, включно з холерою. Вона додала, що до 2011 року в Маріуполі були випадки холери. Тож наразі у ВООЗ готуються до нових можливих спалахів.

Зокрема, йдеться про протихолерні комплекти та вакцини, а також співпрацю з іншими неурядовими організаціями для допомоги жителям на окупованій території.

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