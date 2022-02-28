Де і як зараз в Україні можна купити ліки і медичні вироби

Придбати ліки зараз непросто, але можливо

Наразі є наступні способи придбати необхідні ліки і медичні вироби. Це:

1. Зателефонувати до контакт-центру Міністерства охорони здоров'я за номером 0 800 60 20 19 — відомство приймає дзвінки та запити щодо критичних потреб:

від медичних закладів — у лікарських засобах, виробах медичного призначення, у кисні, бронежилетах для екстреної допомоги чи інших потребах для термінового реагування;

від громадян — щодо проблемних питань із забезпеченням інсулінами чи іншими лікарськими засобами в аптечних закладах. Оператори зафіксують звернення та передадуть його для оперативного вирішення.

2. заповнити анкету від Liki24.com: сервіс співпрацює з усіма працюючими аптеками по Україні

3. заповнити анкету на специфічні, не легалізовані препарати, які надалі будуть просити, як гуманітарну допомогу у виробників.

Раніше повідомлялось, де у Києві можна придбати життєво необхідні ліки.