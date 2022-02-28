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    Де і як зараз в Україні можна купити ліки і медичні вироби

    Українці можуть придбати необхідні ліки - Де і як зараз в Україні можна купити ліки і медичні вироби
    Українці можуть придбати необхідні ліки

    Придбати ліки зараз непросто, але можливо

    Наразі є наступні способи придбати необхідні ліки і медичні вироби. Це:

    1. Зателефонувати до контакт-центру Міністерства охорони здоров'я за номером 0 800 60 20 19 — відомство приймає дзвінки та запити щодо критичних потреб:

    • від медичних закладів — у лікарських засобах, виробах медичного призначення, у кисні, бронежилетах для екстреної допомоги чи інших потребах для термінового реагування;
    • від громадян — щодо проблемних питань із забезпеченням інсулінами чи іншими лікарськими засобами в аптечних закладах. Оператори зафіксують звернення та передадуть його для оперативного вирішення.

    2. заповнити анкету від Liki24.com: сервіс співпрацює з усіма працюючими аптеками по Україні

    3. заповнити анкету на специфічні, не легалізовані препарати, які надалі будуть просити, як гуманітарну допомогу у виробників.

    Раніше повідомлялось, де у Києві можна придбати життєво необхідні ліки.

    Теги: Міністерство охорони здоров'я медицина Україна ліки
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    Де і як зараз в Україні можна купити ліки і медичні вироби