Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Компанії, пов’язані з РФ і Білоруссю, отримали майже 1 млрд грн держкоштів під час війни

Надія Клочко
glavcom.ua
Компанії, пов’язані з РФ і Білоруссю, отримали майже 1 млрд грн держкоштів під час війни
Дослідники проаналізували державні закупівлі з березня по липень 2022 року
фото з відкритих джерел

За даними YouControl, понад 190 компаній-переможців тендерів в Україні мають зв'язки із РФ і Білоруссю

Дослідження аналітиків центру R&D YouControl, які опрацювали дані щодо держзакупівель з початку повномасштабної війни РФ проти України, показало, що більше 190 компаній-переможців тендерів на загальну суму понад 985 млн грн мають зв'язки із РФ і Білоруссю.

Аналітики з'ясували, що з березня по липень 2022 року 191 українська компанія, що має пов'язаність з країнами-агресорами, виграла понад 1 800 державних тендерів на загальну суму понад 985 млн грн.

Так, у березні було укладено найбільшу кількість таких контрактів – 535 на суму близько 140 млн грн.

У квітні – 311 контрактів на суму трохи більше 179 млн грн; травні – 339 договорів на рекордних за півроку 338,66 млн грн; червні – 502 контракти на 318,46 млн грн; липні – 155 договорів на загальну суму 9,6 млн грн; у серпні компаній-переможців тендерів зі зв’язками з РФ чи РБ виявлено не було.

«Близько 50% від досліджуваних компаній, що мають ворожий слід та виграли в держтендерах за пів року війни, працюють у сфері роздрібної та оптової торгівлі різними товарами. Трохи більше 20% підприємств – за КВЕДом «переробна промисловість». Основними напрямками діяльності близько 10% підприємств є професійна, наукова і технічна діяльність», – йдеться у повідомленні.

21 компанія, що має російсько-білоруські зв'язки та взяла участь у державних тендерах у період березень-серпень, входить або має відношення до фінансово-промислових груп (ФПГ), доданих до системи YouСontrol. Зокрема, це російські групи «Катрен» та «Татнафта», Group DF Дмитра Фірташа та інші, кажуть в Youcontrol.

Компанії, пов’язані з РФ і Білоруссю, отримали майже 1 млрд грн держкоштів під час війни фото 1

За даними аналітиків, понад 75% від загальної суми переможних тендерів виграли компанії, що входять до міжнародних холдингів (груп), учасники котрих працюють за законодавством РФ. Зокрема, це фармацевтичні дистриб’ютори ТОВ «Рош Україна», ТОВ «Ново Нордіск Україна» та ТОВ «Байєр». Сума укладених державних контрактів за пів року склала майже 671 млн грн.

«Компанії, що мають в своїй структурі власності учасників/бенефіціарів із РФ та РБ, стали переможцями тендерів на загальну суму понад 151 млн грн», – йдеться в дослідженні.

Також, за даними аналітиків, державних контрактів на суму близько 44 млн грн за досліджуваний період було укладено із ТОВ «Лабвіта», бенефіціаром якого є громадянка РБ Олена Латушко. За даними ЗМІ, Олена Латушко пов'язана із білоруськими компаніями, які були учасниками білоруських тендерів на закупівлю обладнання для медичних закладів за завищеними цінами.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Львівській області правоохоронці заарештували майно компанії, яка належить російським громадянам. Сума арештованого становить 13 млн грн.

Читайте також: Власність росіян і білорусів, яку конфіскувала Україна. Список публікується вперше
Теги: санкції війна Білорусь росія

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Арештовано також активи наближеної до Горбатова особи, на яку він переоформив свої підприємства
Фінансував окупантів: ДБР арештувало майно екснардепа
12 вересня, 19:57
У грудні 2018 року Господарський суд Київської області визнав завод «Росава» банкрутом
Майно заводу «Росава» виставили на аукціон
19 вересня, 12:18
Суд арештував приміщення вартістю 13 млн грн
На Львівщині правоохоронці арештували майно фірми, що належить РФ
5 вересня, 14:58

Бізнес

Компанії, пов’язані з РФ і Білоруссю, отримали майже 1 млрд грн держкоштів під час війни
Компанії, пов’язані з РФ і Білоруссю, отримали майже 1 млрд грн держкоштів під час війни
Фонд держмайна виставив на продаж приміщення колишнього заводу «Арсенал» 
Фонд держмайна виставив на продаж приміщення колишнього заводу «Арсенал» 
Суд навколо «Харківобленерго»: «Смарт-холдинг» продовжить відстоювати право на свою частку
Суд навколо «Харківобленерго»: «Смарт-холдинг» продовжить відстоювати право на свою частку
Зеленський назвав сфери в Україні, в які бізнесменам вигідно вкладати гроші (перелік)
Зеленський назвав сфери в Україні, в які бізнесменам вигідно вкладати гроші (перелік)
Великий турецький бізнес продовжує роботу в Росії – дослідження
Великий турецький бізнес продовжує роботу в Росії – дослідження
Нерухомість буде оподатковуватися по-новому: Рада ухвалила закон 
Нерухомість буде оподатковуватися по-новому: Рада ухвалила закон 

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
66K
Кремль придумав, куди відійдуть загарбані території України після анексії 
50K
Кремль роз'яснив нові умови переговорів з Україною
40K
Банкова назвала кількість населених пунктів, стертих окупантами з лиця землі
40K
27 вересня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
31K
Звільнення Харківщини: ЗСУ увійшли в Піски-Радьківські
28K
Втеча росіян від мобілізації. Казахстан проведе термінові переговори із Кремлем

Новини

П'ять хороших новин 27 вересня, які наближають перемогу
Сьогодні, 21:00
ЗСУ знищили позиції окупантів у Херсоні та на Запоріжжі – Генштаб
Сьогодні, 07:11
П'ять хороших новин 26 вересня, які наближають перемогу
Вчора, 21:00
За добу авіація Сил оборони знищила понад 30 позицій ворога – Генштаб
Вчора, 07:05
П'ять хороших новин вихідних, які наближають перемогу
25 вересня, 21:00
Сім місяців війни. Окупанти намагаються відновити втрачені позиції
24 вересня, 07:09

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту