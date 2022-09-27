Компанії, пов’язані з РФ і Білоруссю, отримали майже 1 млрд грн держкоштів під час війни

Дослідники проаналізували державні закупівлі з березня по липень 2022 року

За даними YouControl, понад 190 компаній-переможців тендерів в Україні мають зв'язки із РФ і Білоруссю

Дослідження аналітиків центру R&D YouControl, які опрацювали дані щодо держзакупівель з початку повномасштабної війни РФ проти України, показало, що більше 190 компаній-переможців тендерів на загальну суму понад 985 млн грн мають зв'язки із РФ і Білоруссю.

Аналітики з'ясували, що з березня по липень 2022 року 191 українська компанія, що має пов'язаність з країнами-агресорами, виграла понад 1 800 державних тендерів на загальну суму понад 985 млн грн.

Так, у березні було укладено найбільшу кількість таких контрактів – 535 на суму близько 140 млн грн.

У квітні – 311 контрактів на суму трохи більше 179 млн грн; травні – 339 договорів на рекордних за півроку 338,66 млн грн; червні – 502 контракти на 318,46 млн грн; липні – 155 договорів на загальну суму 9,6 млн грн; у серпні компаній-переможців тендерів зі зв’язками з РФ чи РБ виявлено не було.

«Близько 50% від досліджуваних компаній, що мають ворожий слід та виграли в держтендерах за пів року війни, працюють у сфері роздрібної та оптової торгівлі різними товарами. Трохи більше 20% підприємств – за КВЕДом «переробна промисловість». Основними напрямками діяльності близько 10% підприємств є професійна, наукова і технічна діяльність», – йдеться у повідомленні.

21 компанія, що має російсько-білоруські зв'язки та взяла участь у державних тендерах у період березень-серпень, входить або має відношення до фінансово-промислових груп (ФПГ), доданих до системи YouСontrol. Зокрема, це російські групи «Катрен» та «Татнафта», Group DF Дмитра Фірташа та інші, кажуть в Youcontrol.

За даними аналітиків, понад 75% від загальної суми переможних тендерів виграли компанії, що входять до міжнародних холдингів (груп), учасники котрих працюють за законодавством РФ. Зокрема, це фармацевтичні дистриб’ютори ТОВ «Рош Україна», ТОВ «Ново Нордіск Україна» та ТОВ «Байєр». Сума укладених державних контрактів за пів року склала майже 671 млн грн.

«Компанії, що мають в своїй структурі власності учасників/бенефіціарів із РФ та РБ, стали переможцями тендерів на загальну суму понад 151 млн грн», – йдеться в дослідженні.

Також, за даними аналітиків, державних контрактів на суму близько 44 млн грн за досліджуваний період було укладено із ТОВ «Лабвіта», бенефіціаром якого є громадянка РБ Олена Латушко. За даними ЗМІ, Олена Латушко пов'язана із білоруськими компаніями, які були учасниками білоруських тендерів на закупівлю обладнання для медичних закладів за завищеними цінами.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Львівській області правоохоронці заарештували майно компанії, яка належить російським громадянам. Сума арештованого становить 13 млн грн.