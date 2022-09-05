На Львівщині правоохоронці арештували майно фірми, що належить РФ

Компанія проводила махінації з податками та не виплатила державі понад 320 тис. грн

У Львівській області правоохоронці заарештували майно компанії, яка належить російським громадянам. Сума арештованого становить 13 млн грн. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними слідства, підприємство орендувало приміщення у Львівській області площею 10 тисяч квадратних метрів. Фірма займалася обробкою деревини.

Компанія, власниками якої є росіяни, проводила махінації з податками та не виплатила державі понад 320 тис. грн.

За даним фактом відкрили кримінальне провадження (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 191 КК України). Суд арештував приміщення вартістю 13 млн гривень, його передали в управління АРМА.

Тим часом, на Запоріжжі знищено склад бюлетенів псевдореферендуму та базу ФСБ.

Як повідомлялося, за ініціативи Служби безпеки України на Львівщині накладено арешт на три земельні ділянки загальною вартістю понад 2 млн грн. Як зазначили у спецслужбі, ці наділи незаконно опинились у власності Оксани Марченко, дружини Віктора Медведчука. Наразі триває процедура їх передачі в управління держави.