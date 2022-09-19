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Майно заводу «Росава» виставили на аукціон

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Майно заводу «Росава» виставили на аукціон
У грудні 2018 року Господарський суд Київської області визнав завод «Росава» банкрутом
фото з відкритих джерел

Початкова ціна лота становить 1,269 млрд грн

Майно шинного заводу «Росава», що збанкрутував наприкінці 2018 року, виставлено на продаж. Про це повідомляється на сайті Prozorro.продажі.

На аукціон, що призначено на 28 вересня, виставили:

  • майно банкрута ПрАТ «Росава», зокрема будівлі площею понад 300 000 кв. м і три земельні ділянки на вулиці Леваневського, 83 у Білій Церкві загальною площею понад 72 га;
  • права вимоги ПрАТ «Росава» до ТОВ «Преміорі» (що тепер випускає шини Rosava) в розмірі понад 62 млн грн;
  • 9,9% акцій Білоцерківської теплоелектроцентралі, що належать ПрАТ «Росава».

Початкова ціна лота становить 1,269 млрд грн.

Нагадаємо, наприкінці квітня 2018 року загальні збори акціонерів «Росави» ухвалили рішення про добровільне припинення товариства шляхом ліквідації. У компанії називали цей крок «реструктуризацією підприємства». У грудні 2018 року Господарський суд Київської області визнав завод «Росава» банкрутом. 

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Теги: майно завод аукціон

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